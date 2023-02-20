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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Названы самые опасные для жизни младенцев районы в Башкирии

20 февраля 2023, 08:29
Фото: 1MI
Всего за 2022 года в Башкирии умерли 153 ребенка до одного года, особенно сложная ситуация в 10 муниципалитетах республик.

Власти назвали муниципалитеты Башкирии, в которых чаще всего в 2022 году погибали дети в возрасте до одного года. Так, в «красной зоне» с показателями 10,5 и более находятся следующие районы и города:

  • Архангельский район
  • Буздякский район
  • Татышлинский район
  • Балтачевский район
  • Бурзянский район
  • Баймакский район
  • Федоровский район
  • Аскинский район
  • город Агидель
  • город Межгорье

Тревожная ситуация также еще в 20 муниципалитетах Башкирии, в которых показатель составляет 4,2 — 8,7. В список вошли города Кумертау, Салават, а также района Дюртюлинский, Миякинский, Бакалинский, Краснокамский, Туймазинский, Бирский, Белебеевский, Давлекановский, Куюргазинский, Кигинский, Бураевский, Шаранский, Белокатайский, Стерлитамакский, Иглинский, Салаватский и Янаульский.

В оставшихся 17 муниципалитетах младенческой смертности в 2022 года зафиксировано не было.

— На территория с высоким показателем младенческой смертности в 2023 году проводится выездная организационно-методическая работы главными штатными специалистами, акушера-гинекологами, неонатологами, педиатрами, — отметил замминистра здравоохранения Башкирии.

Кроме того, младенческая смертность в 2022 году фиксировалась и на дому — 23 случая. Так, причина 16 смертей дефект ухода и наблюдения со стороны родителей, отсутствие обращения за медпомощью. По 3 случая произошли в социально-неблагополучных семьях Стерлитамака, Октябрьского и Шаранского района, а также один случай отказа от госпитализации был в Стерлитамаке.

Ранее озвучены были причины, по которым в Башкирии умерли 153 младенца. 

В Башкирии умерли 153 младенца: названы причины смерти
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#Элина Сайфранова
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