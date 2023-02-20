Названы самые опасные для жизни младенцев районы в Башкирии

Кроме того, младенческая смертность в 2022 году фиксировалась и на дому — 23 случая. Так, причина 16 смертей дефект ухода и наблюдения со стороны родителей, отсутствие обращения за медпомощью. По 3 случая произошли в социально-неблагополучных семьях Стерлитамака, Октябрьского и Шаранского района, а также один случай отказа от госпитализации был в Стерлитамаке.