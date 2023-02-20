Названы самые опасные для жизни младенцев районы в Башкирии

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Власти назвали муниципалитеты Башкирии, в которых чаще всего в 2022 году погибали дети в возрасте до одного года. Так, в «красной зоне» с показателями 10,5 и более находятся следующие районы и города:
Тревожная ситуация также еще в 20 муниципалитетах Башкирии, в которых показатель составляет 4,2 — 8,7. В список вошли города Кумертау, Салават, а также района Дюртюлинский, Миякинский, Бакалинский, Краснокамский, Туймазинский, Бирский, Белебеевский, Давлекановский, Куюргазинский, Кигинский, Бураевский, Шаранский, Белокатайский, Стерлитамакский, Иглинский, Салаватский и Янаульский.
В оставшихся 17 муниципалитетах младенческой смертности в 2022 года зафиксировано не было.
— На территория с высоким показателем младенческой смертности в 2023 году проводится выездная организационно-методическая работы главными штатными специалистами, акушера-гинекологами, неонатологами, педиатрами, — отметил замминистра здравоохранения Башкирии.
Кроме того, младенческая смертность в 2022 году фиксировалась и на дому — 23 случая. Так, причина 16 смертей дефект ухода и наблюдения со стороны родителей, отсутствие обращения за медпомощью. По 3 случая произошли в социально-неблагополучных семьях Стерлитамака, Октябрьского и Шаранского района, а также один случай отказа от госпитализации был в Стерлитамаке.
Ранее озвучены были причины, по которым в Башкирии умерли 153 младенца.