Назаров оценил строительство железной дороги Сибай-Подольск-Новорудная в 116 млрд руб

Вопрос о возобновлении авиасообщения Уфы с Сибаем не перестает интересовать жителей Башкирии, так в конце минувшего года эту тему в комментариях на странице главы республики поднимала уфимка, которая сетовала на то, что на поезде добираться из города в город очень долго, а на автомобиле страшно. Тогда на комментарий женщины ответили представители Минтранса Башкирии и сообщили, что открытие рейсов по данному направлению не планируется. Причина кроется в отсутствии пассажирского спроса.