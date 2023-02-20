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Назаров оценил строительство железной дороги Сибай-Подольск-Новорудная в 116 млрд руб

20 февраля 2023, 03:32
Фото: телеграм-канал Андрея Назарова
Технико-экономическое обоснование для строительства дороги будет готово уже в марте.

На прошедшем в субботу 18 февраля заседании городского совета столицы башкирского Зауралья Сибая премьер-министр республики Андрей Назаров рассказал о планах по строительству железной дороги из Башкирии, Сибай- Подольск -Новорудная. Планируемая длина ветки 160 километров, по ней из Зауралья и Северного, а также Среднего Урала перевозки можно будет перевозить как в регионы России, так и в Казахстан, Среднюю Азию и Китай.

Новая железная дорога из Сибая обойдется в 116 млрд рублей, впервые речь перед широкой публикой о ней зашла в ноябре минувшего года, в ходе московской Транспортной недели-2022. На данный момент стоимость проекта оценивается в 116 млрд рублей.

Однако речь и о железной дороге и о возобновлении работы аэропорта в Сибае шла и раньше. Так принимал участие в заседании горсовета Сибая Назаров и в феврале 2021 года, тогда премьер-министр представил ряд крупных проектов, которые будут реализованы в ближайшие годы, а именно строительство железнодорожной ветки Сибай-Сара, возобновлении деятельности Сибайского аэропорта, а также создание агропромышленного кластера.

Вопрос о возобновлении авиасообщения Уфы с Сибаем не перестает интересовать жителей Башкирии, так в конце минувшего года эту тему в комментариях на странице главы республики поднимала уфимка, которая сетовала на то, что на поезде добираться из города в город очень долго, а на автомобиле страшно. Тогда на комментарий женщины ответили представители Минтранса Башкирии и сообщили, что открытие рейсов по данному направлению не планируется. Причина кроется в отсутствии пассажирского спроса.

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#Ирина Деревянчук#Экономика
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