«Много погибших вытащили»: глава Башкирии прокомментировал трагедию

Сегодня, 20 февраля, в ходе оперативного совещания с членами правительства Башкирии Радий Хабиров прокомментировал возвращение из Турции спасателей. Напомним, что спасатели помогали ликвидировать последствий разрушительного землетрясения в Турции, в частности, из-под завалов было спасено 6 человек, к сожалению, еще 17 человек были найдены погибшими.