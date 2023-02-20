«Много погибших вытащили»: глава Башкирии прокомментировал трагедию

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:19
Сегодня, 20 февраля, в ходе оперативного совещания с членами правительства Башкирии Радий Хабиров прокомментировал возвращение из Турции спасателей. Напомним, что спасатели помогали ликвидировать последствий разрушительного землетрясения в Турции, в частности, из-под завалов было спасено 6 человек, к сожалению, еще 17 человек были найдены погибшими.
— Нашим парням огромное спасибо. Это непростая задача, с риском для жизни. Вот так оперативно собрались, выехали и 6 человек живыми спасли. Очень много вытащили из-под завалов погибших, — Радий Хабиров.
Кроме того, глава подчеркнул, что простые жители Турции очень благодарят республику за проделанную работу.