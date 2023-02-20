Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии может попасть под санкции ЕС

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Главу Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленару Иванову могут включить в десятый пакет санкций, который еще обсуждается, сообщает EUobserver со ссылкой на проект документа.
По мнению европейских чиновников, Ленара Иванова была одной из «ключевых фигур», причастных к «принудительной депортации украинских детей в Россию и их последующему незаконному усыновлению российскими семьями».
Согласно данным издания, санкции также могут затронуть уполномоченного по правам человека Татьяны Москалькову и заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина. Отметим, что внесение в санкционные списки, влечет за собой запрет на въезд в страны Европейского содружества, а также заморозку активов в стране в случае их наличии.