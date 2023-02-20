Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии может попасть под санкции ЕС

Согласно данным издания, санкции также могут затронуть уполномоченного по правам человека Татьяны Москалькову и заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина. Отметим, что внесение в санкционные списки, влечет за собой запрет на въезд в страны Европейского содружества, а также заморозку активов в стране в случае их наличии.



