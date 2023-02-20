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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии может попасть под санкции ЕС

20 февраля 2023, 16:15
Фото: 1MI
Ленаре Ивановой могут закрыть въезд на территорию стан Европейского союза

Главу Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленару Иванову могут включить в десятый пакет санкций, который еще обсуждается, сообщает EUobserver со ссылкой на проект документа.

По мнению европейских чиновников, Ленара Иванова была одной из «ключевых фигур», причастных к «принудительной депортации украинских детей в Россию и их последующему незаконному усыновлению российскими семьями».

Согласно данным издания, санкции также могут затронуть уполномоченного по правам человека Татьяны Москалькову и заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина. Отметим, что внесение в санкционные списки, влечет за собой запрет на въезд в страны Европейского содружества, а также заморозку активов в стране в случае их наличии.

#Азамат Нухов#Политика
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