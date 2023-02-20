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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Квартиры в России снова дорожают

Сегодня, 07:06
Участники рынка жилой недвижимости зафиксировали в России очередной виток повышения цен на жилье.

Как передают “Известия”, крупные девелоперы говорят, что увеличение цен составило от пяти до 10 процентов. Причина по их мнению заключается в том, что подорожали строительные материалы, а оборудования и людей стало не хватать.

Если по итогам прошлого года цены на первичку сохранялись, а в некоторых городах даже снижались, то к лету бизнес анонсирует возможный рост стоимости квартир в новостройках до семи процентов.

В Минстрое РФ при этом отметили, что резкого роста цен на стройматериалы не наблюдается.

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