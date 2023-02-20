Квартиры в России снова дорожают

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Как передают “Известия”, крупные девелоперы говорят, что увеличение цен составило от пяти до 10 процентов. Причина по их мнению заключается в том, что подорожали строительные материалы, а оборудования и людей стало не хватать.
Если по итогам прошлого года цены на первичку сохранялись, а в некоторых городах даже снижались, то к лету бизнес анонсирует возможный рост стоимости квартир в новостройках до семи процентов.
В Минстрое РФ при этом отметили, что резкого роста цен на стройматериалы не наблюдается.