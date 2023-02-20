Килограмм по цене кокоса: экзотические фрукты оказались дешевле огурцов в Уфе

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Жители Башкирии этой зимой все чаще стали жаловаться на невероятно высокие цены на огурцы, которые, казалось бы, выращивают совсем рядом, например, в совхозе «Алексеевский» под Уфой. Однако ценник на привычный для российского стола овощ, как пишут жители республики, «ломят» так, будто везут «из-за бугра».
— Огурцы наши «Алексеевские» везут из-за бугра, куда такие цены ломить, тело свет земля наша, удобрение наше, кошмар, давно такого не было, — пишет Ренат Р. на странице главы Башкирии.
Отметим, что данная цена на огурцы, со слов мужчина, наблюдается в магазине «Байрам».
В Минсельхозе между тем заявляют, что в магазинах совхоза «Алексеевский» цены на среднеплодные огурцы составляют 249 рублей за килограмм. Однако некие специалисты, со слов представителя ведомства, уже отмечают наметившуюся тенденцию «на снижение оптовых цены на огурцы». В министерстве пообещали, что в скором времени стоимость огурцов снизится и в других магазинах.
Между тем, по данным Башстата, средняя потребительская цена на свежие огурцы в республике за последние недели только увеличивается. Так, на 13 февраля их стоимость составляла 260,96 рубля за килограмм, что на 9,05 рубля дороже показателей от 6 февраля и на 34,43 рубля дороже показателей от 30 января.
Mkset решил сравнить цены на огурцы в уфимских супермаркетах с такими экзотическими фруктами, как манго, киви, кокосы и ананасы. Отметим, что мы брали цены в онлайн-магазинах крупных сетей.
Так, один килограмм огурцов в «Ашане», ориентируясь на наименьшую цену, обойдется в 299,99 рубля. Между тем минимальная цена килограмма манго — 249,9 рубля, ананаса — 159,90 рубля. Превышает стоимость огурцов только авокадо — 488,89 рубля за кило.
В «Ленте» огурцы оказались немного дешевле — 275,76 рубля, но килограмм манго и ананасов все равно стоят дешевле — 250 и 249,9 рубля соответственно. Авокадо по прежнему дороже — 370 рублей за один килограмм. К слову, килограмм кокосов в магазине не сильно отличается от цены на килограмм огурцов — всего на 57,54 рубля.
Заказать кило огурцов в «Самокате» обойдется уфимцам в 330 рублей, а 1,4 кг ананаса — в 369 рублей, однако один его килограмм все также дешевле килограмма огурцов. Манго оказалось дороже на 143 рубля, а кило импортных киви стоит 198,3 рубля.
В гипермаркете «Окей» в Уфе килограмм самых дешевых огурцов стоит 199,99 рубля, между тем цена за кокосы на ту же массу составляет 249,9 рубля, разница совсем небольшая, если учитывать, что в отличие от огурцов кокосы в России не выращивают. Как собственно и манго, цена за килограмм которого — 299,9 рубля. Дешевле всего будет подать к столу иранские киви — всего 89,9 рубля.
В «Магните» килограмм гладких огурцов стоит 200 рублей, а за пупырчатые придется доплатить еще 79,90 рубля. При этом за ту же массу манго можно купить почти на 260 рублей.
Не удивила и «Пятерочка» — здесь огурцы оказались дороже ананасов. Так, килограмм колючих огурцов — 219,99 рубля. Ананасы тем временем продают за 154,99 рубля, а манго за 254,99.
Судя по ценам из крупнейших супермаркетов Уфы, в феврале на стол выгоднее подавать заморские ананасы, манго и если чуть-чуть доплатить — то отведать можно будет даже кокосы. Цены намекают: жителям Башкирии пришло время переходить на фруктовые салаты.