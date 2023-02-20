Килограмм по цене кокоса: экзотические фрукты оказались дешевле огурцов в Уфе

В гипермаркете «Окей» в Уфе килограмм самых дешевых огурцов стоит 199,99 рубля, между тем цена за кокосы на ту же массу составляет 249,9 рубля, разница совсем небольшая, если учитывать, что в отличие от огурцов кокосы в России не выращивают. Как собственно и манго, цена за килограмм которого — 299,9 рубля. Дешевле всего будет подать к столу иранские киви — всего 89,9 рубля.