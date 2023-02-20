Киберэксперт рассказал о способах минимизации цифрового следа

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Стопроцентно уничтожить свои цифровые следу не получится, речь действительно может идти только о минимизации, утверждает эксперт. Поэтому первое что надо сделать – это узнать где и как упоминается имя пользователя и другие личные данные, пишет газета “Известия”.
При помощи поисковиков можно найти все источники, в которых упоминается имя пользователя. Для этого следует в поисковой строке написать имя и фамилию в разных вариациях.
Затем нужно закрыть неиспользуемые аккаунты и отписаться от ненужных рассылок.
Авторизация на различных ресурсах через социальные сети также даёт доступ к персональной информации.
Ещё следует периодически очищать файлы cookies, особенно на редко используемых сайтах.
Наконец, следует обращать внимание на сертификаты безопасности веб-страниц. Если адрес сайта начинается с http://, а не с https://, то сертификат отсутствует.