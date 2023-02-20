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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Киберэксперт рассказал о способах минимизации цифрового следа

Сегодня, 12:38
О способах правильной минимизации следов присутствия в интернете рассказал агентству “Прайм” гендиректор INPRO.digital Виталий Арбузов.

Стопроцентно уничтожить свои цифровые следу не получится, речь действительно может идти только о минимизации, утверждает эксперт. Поэтому первое что надо сделать – это узнать где и как упоминается имя пользователя и другие личные данные, пишет газета “Известия”.

При помощи поисковиков можно найти все источники, в которых упоминается имя пользователя. Для этого следует в поисковой строке написать имя и фамилию в разных вариациях.

Затем нужно закрыть неиспользуемые аккаунты и отписаться от ненужных рассылок.

Авторизация на различных ресурсах через социальные сети также даёт доступ к персональной информации.

Ещё следует периодически очищать файлы cookies, особенно на редко используемых сайтах.

Наконец, следует обращать внимание на сертификаты безопасности веб-страниц. Если адрес сайта начинается с http://, а не с https://, то сертификат отсутствует.

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