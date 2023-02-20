Какие аптеки в Уфе продолжают изготавливать лекарства аптечного производства

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале напомнил горожанам о том, что в столице работают две муниципальные аптеки, которые не только реализуют лекарственные препараты, но и производят их. Изготавливаются лекарства на базе аптек в Уфе уже более 60 лет и многие жители города помнят их качество.