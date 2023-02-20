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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

Какие аптеки в Уфе продолжают изготавливать лекарства аптечного производства

20 февраля 2023, 03:54
Фото: 1MI

Мэр Уфы рассказал о двух необычных аптеках города, где производят уникальные микстуры

Несколько предприятий столицы продолжают традиции и сами производят порошки и притирки.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале напомнил горожанам о том, что в столице работают две муниципальные аптеки, которые не только реализуют лекарственные препараты, но и производят их. Изготавливаются лекарства на базе аптек в Уфе уже более 60 лет и многие жители города помнят их качество.

Однако широкой рекламы такие производства не имеют и знают о них далеко не все желающие, хотя желающих на широкий ассортимент уникальных препаратов, зачастую изготавливаемых и на заказ, великое множество.

Так две центральные районные аптеки под номерами 111 и 350 не только продают лекарства, но и специализируются на изготовлении лекарственных препаратов аптечного производства. Ратмир Мавлиев сообщил, что препараты, предназначенные для лечения различных заболеваний уникальны и обладают исключительными фармакологическими свойствами. Адреса аптек:

  • № 111 улица Зайнуллы Расулева, 6
  • № 350 улица Степана Злобина, 38 +7 (34-72) 28-84-72.

Указал мэр в своем посте и адреса аптек, которые относятся к аптекам-производствам. Так под аптекой № 111 указаны адреса:

  • Мубарякова, 3
  • Менделеева, 9
  • Ухтомского, 12
  • Ленина, 20 
  • Рабкоров, 20
  • Гафури, 6

Под аптекой № 350 указаны адреса следующих аптек и аптечных пунктов:

  • проспект Октября, 6
  • Рыльского, 10
  • Богдана Хмельницкого, 88
  • Зорге, 68
  • Ульяновых, 24.

 

 

 

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#Ирина Деревянчук#Город
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