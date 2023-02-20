Какие аптеки в Уфе продолжают изготавливать лекарства аптечного производства

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале напомнил горожанам о том, что в столице работают две муниципальные аптеки, которые не только реализуют лекарственные препараты, но и производят их. Изготавливаются лекарства на базе аптек в Уфе уже более 60 лет и многие жители города помнят их качество.
Однако широкой рекламы такие производства не имеют и знают о них далеко не все желающие, хотя желающих на широкий ассортимент уникальных препаратов, зачастую изготавливаемых и на заказ, великое множество.
Так две центральные районные аптеки под номерами 111 и 350 не только продают лекарства, но и специализируются на изготовлении лекарственных препаратов аптечного производства. Ратмир Мавлиев сообщил, что препараты, предназначенные для лечения различных заболеваний уникальны и обладают исключительными фармакологическими свойствами. Адреса аптек:
Указал мэр в своем посте и адреса аптек, которые относятся к аптекам-производствам. Так под аптекой № 111 указаны адреса:
Под аптекой № 350 указаны адреса следующих аптек и аптечных пунктов: