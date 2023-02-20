Индекс блинов: во сколько жителям Башкирии обойдется Масленица в 2023 году

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В 2023 году масленица пройдет с 20 по 26 февраля. И если традиции печь блины в эти дни остаются неизменными, то цены на продукты меняются из года в год. Mkset взял актуальные на февраль средние цены на ряд продуктов, из которых готовят блинчики, чтобы узнать, в какую сумму жителям Башкирии обойдется порция блинов в этом году.
Так, рецепт блинов на молоке, скорее всего, знаком всем: молоко (1л), яйца (4 шт.), мука (400г), масло растительное (2 ст. л.) и сливочное (50г), а также сахар (50г) и соль (2г). Согласно данным Башстата, средняя стоимость перечисленных продуктов в феврале следующая:
Путем математических расчетов выясняем, что для приготовления блинов на Масленицу в среднем в Башкирии, согласно рецептурным пропорциям, необходимо будет потратить 171,01 рубля.
Отметим, что в 2020 году стоимость аналогичного набора продуктов для приготовления блинов была значительно ниже — 119,12 рубля, в 2021 — 131,47 рубля, в 2022 — 153,03 рубля.