Индекс блинов: во сколько жителям Башкирии обойдется Масленица в 2023 году

В 2023 году масленица пройдет с 20 по 26 февраля. И если традиции печь блины в эти дни остаются неизменными, то цены на продукты меняются из года в год. Mkset взял актуальные на февраль средние цены на ряд продуктов, из которых готовят блинчики, чтобы узнать, в какую сумму жителям Башкирии обойдется порция блинов в этом году.