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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Художница из Уфы создала портрет Муртазы Рахимова на карте Башкирии

20 февраля 2023, 07:15
Фото: скриншот видео vk.com/Евгения Сковарт
Процесс и суть работы она записала на видео и сопроводила короткой подписью «Первый президент».

После кончины первого президента республики Башкортостан Муртазы Рахимова поздней ночью 11 января он был с почестями похоронен 13 января на Мусульманском кладбище в Уфе. После того как тело легендарного «Бабая» было предано земле начались активные обсуждения того каких образом республике и городу нужно увековечить память Муртазы Рахимова, не обошлось и без споров и острых моментов, однако высшие власти региона пришли к решению назвать именем Муртазы Рахимова улицу и вуз в Уфе, а также установить ему памятник.

Тем временем известная своих креативным и нетривиальным подходом к созданию картин художница из Уфы Евгения Сковарт создала портрет первого президента Башкирии на карте республики, будто заштриховывая контурную карту республики. Видео процесса своей работы  художница опубликовала в своей социальной сети ВКонтакте.

Ранее уфимка Евгения Сковарт уже создавала крайне интересные работы, такие как например портрет министра финансов России Антона Силуанова из мелких монет и премьер-министра РФ Михаила Мишустина из продуктов первой необходимости.

Художница из Уфы создала портрет министра финансов РФ Силуанова из мелких монет
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В Уфе художница создала портрет Мишустина из надбавки к прожиточному минимуму
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#Ирина Деревянчук#Общество
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