Художница из Уфы создала портрет Муртазы Рахимова на карте Башкирии

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
После кончины первого президента республики Башкортостан Муртазы Рахимова поздней ночью 11 января он был с почестями похоронен 13 января на Мусульманском кладбище в Уфе. После того как тело легендарного «Бабая» было предано земле начались активные обсуждения того каких образом республике и городу нужно увековечить память Муртазы Рахимова, не обошлось и без споров и острых моментов, однако высшие власти региона пришли к решению назвать именем Муртазы Рахимова улицу и вуз в Уфе, а также установить ему памятник.
Тем временем известная своих креативным и нетривиальным подходом к созданию картин художница из Уфы Евгения Сковарт создала портрет первого президента Башкирии на карте республики, будто заштриховывая контурную карту республики. Видео процесса своей работы художница опубликовала в своей социальной сети ВКонтакте.
Ранее уфимка Евгения Сковарт уже создавала крайне интересные работы, такие как например портрет министра финансов России Антона Силуанова из мелких монет и премьер-министра РФ Михаила Мишустина из продуктов первой необходимости.