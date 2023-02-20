Художница из Уфы создала портрет Муртазы Рахимова на карте Башкирии

После кончины первого президента республики Башкортостан Муртазы Рахимова поздней ночью 11 января он был с почестями похоронен 13 января на Мусульманском кладбище в Уфе. После того как тело легендарного «Бабая» было предано земле начались активные обсуждения того каких образом республике и городу нужно увековечить память Муртазы Рахимова, не обошлось и без споров и острых моментов, однако высшие власти региона пришли к решению назвать именем Муртазы Рахимова улицу и вуз в Уфе, а также установить ему памятник.