График плановых отключений холодной воды на неделю с 20 до 26 февраля в Уфе

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
В Уфе началась короткая трехдневная рабочая неделя. Но ремонтные работы «Уфаводоканала» предстоят и в эти дни. Так, в период с 20 по 26 февраля в городе запланированы два отключения холодного и горячего водоснабжения.
Наиболее продолжительное, с 11 утра вторника 21 февраля до 1 часа 22 февраля, отключение будет в Затоне, в Ленинском районе столицы. Там предстоит произвести переврезку замененного участка водопровода
В Октябрьском районе Уфы, в мкр Сипайлово в этот же день, 21 февраля, без горячей и без холодной воды останутся жилые дома по следующим адресам:
Ждет отключение также и нежилые помещения: