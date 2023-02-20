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Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

График плановых отключений холодной воды на неделю с 20 до 26 февраля в Уфе

20 февраля 2023, 04:36
Фото: 1MI

В Уфе на неделе с 20 по 26 февраля Затон и Сипайлово останутся без холодной воды

Временные неудобства ждут жителей Ленинского и Октябрьского районов.

В Уфе началась короткая трехдневная рабочая неделя. Но ремонтные работы «Уфаводоканала» предстоят и в эти дни. Так, в период с 20 по 26 февраля в городе запланированы два отключения холодного и горячего водоснабжения.

Ленинский район

Наиболее продолжительное, с 11 утра вторника 21 февраля до 1 часа 22 февраля, отключение будет в Затоне, в Ленинском районе столицы. Там предстоит произвести переврезку замененного участка водопровода

  • улица Летчиков, 3/1, 5, 5а (магазин), 5/1, 5/2, 5/3

Октябрьский район

В Октябрьском районе Уфы, в мкр Сипайлово в этот же день, 21 февраля, без горячей и без холодной воды останутся жилые дома по следующим адресам:

  • улица Баязита Бикбая 2, 4, 6, 8, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 16
  • улица маршала Жукова 17а, 17б, 17в, 17д, 17, 21, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 13, 15
  • улица Сипайловская 12/1, 12/2.

Ждет отключение также и нежилые помещения:

  • магазин по адресу улица Баязита Бикбая, 10
  • автосалон по адресу Баязита Бикбая, 2/2
  • центр детского и диетического питания по адресу улица Сипайловская, 16
  • тепловой пункт по улице Сипайловская, 14/1.


#Ирина Деревянчук#Город
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