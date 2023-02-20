«Я бы подвинулся»: Хабиров заявил, что готов отдать свой кабинет в Уфе

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:53
Глава Башкирии Радий Хабиров непосредственно в процессе оперативки нашел бесплатное помещение для центра поддержки участников СВО и членов их семей.
— Может быть даже потеснить какой-нибудь реабилитационный центр или что-то. В Уфе где исполком «Единой России» сидит, там у меня огромный кабинет есть, я в нем ни разу не был, там у меня только рабочие мероприятия проводятся, еще у кого-то там кабинеты есть. Я бы вот там подвинулся, там довольно большие площади. Всего 200 метров нужно. тем более все волонтеры у нас все там сидят — прямо в процессе оперативного совещания нашел решение глава.
В Нефтекамске же и Сибае Радий Хабиров попросил бизнес взять на себя расходы на помещения для таких центров, подчеркнув, что стоимость аренды не большая и тратиться на это не нужно, расходы глава назвал минимальными и сообщил, что такая помощь будет приятной.
Напомним, буквально за несколько минут до данного предложения на оперативке прозвучал доклад мэра Стерлитамака Рустема Газизова о том, как в городе работает центр поддержки участников СВО и членов их семей. Работу центра глава оценил и дал указание создать подобные объекты в Нефтекамске, Сибае и Уфе, Стерлитамак же он поставил в пример.