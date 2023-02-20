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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 07:53

«Я бы подвинулся»: Хабиров заявил, что готов отдать свой кабинет в Уфе

20 февраля 2023, 07:46
Фото: 1MI

Глава Башкирии заявил, что готов подвинуться ради центра поддержки участников СВО

Ради помощи военнослужащим и их близким глава готов оставить свой кабинет.

Глава Башкирии Радий Хабиров непосредственно в процессе оперативки нашел бесплатное помещение для центра поддержки участников СВО и членов их семей.

— Может быть даже потеснить какой-нибудь реабилитационный центр или что-то. В Уфе где исполком «Единой России» сидит, там у меня огромный кабинет есть, я в нем ни разу не был, там у меня только рабочие мероприятия проводятся, еще у кого-то там кабинеты есть. Я бы вот там подвинулся, там довольно большие площади. Всего 200 метров нужно. тем более все волонтеры у нас все там сидят — прямо в процессе оперативного совещания нашел решение глава.

В Нефтекамске же и Сибае Радий Хабиров попросил бизнес взять на себя расходы на помещения для таких центров, подчеркнув, что стоимость аренды не большая и тратиться на это не нужно, расходы глава назвал минимальными и сообщил, что такая помощь будет приятной.

Напомним, буквально за несколько минут до данного предложения на оперативке прозвучал доклад мэра Стерлитамака Рустема Газизова о том, как в городе работает центр поддержки участников СВО и членов их семей. Работу центра глава оценил и дал указание создать подобные объекты в Нефтекамске, Сибае и Уфе, Стерлитамак же он поставил в пример.

В Башкирии откроют три центра поддержки участников СВО в Нефтекамске, Сибае и в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Общество
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