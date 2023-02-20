«Я бы подвинулся»: Хабиров заявил, что готов отдать свой кабинет в Уфе

В Нефтекамске же и Сибае Радий Хабиров попросил бизнес взять на себя расходы на помещения для таких центров, подчеркнув, что стоимость аренды не большая и тратиться на это не нужно, расходы глава назвал минимальными и сообщил, что такая помощь будет приятной.