Додон обратился к властям Молдовы с призывом воздержаться от милитаристской повестки

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Бывший президент республики отметил, что в последнее время от правительства страны слышатся высказывания о возможности вступления в НАТО.
Он напомнил, что Дорин Речан, новый премьер Молдавии, заявлял о необходимости демилитаризации Приднестровья, пишет Russian.rt.com.
Додон сообщил в своем Telegram-канале о позиции граждан республики, которая заключается в нежелании вступления в НАТО или дестабилизации ситуации в Приднестровье. Жители Молдовы хотят мира и соблюдения нейтралитета.
Додон назвал опасной риторику, которая ведется в руководстве страны по поводу ее присоединения к Североатлантическому Альянсу.
Ранее сообщалось, что в ходе заседания в Брюсселе министры обороны стран НАТО решили наращивать поддержку сил военной обороны Грузии и Молдовы.