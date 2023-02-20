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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Додон обратился к властям Молдовы с призывом воздержаться от милитаристской повестки

Сегодня, 15:05
По словам экс-главы Молдовы Игоря Додона, правительству страны не следует делать милитаристских заявлений.

Бывший президент республики отметил, что в последнее время от правительства страны слышатся высказывания о возможности вступления в НАТО.

Он напомнил, что Дорин Речан, новый премьер Молдавии, заявлял о необходимости демилитаризации Приднестровья, пишет Russian.rt.com.

Додон сообщил в своем Telegram-канале о позиции граждан республики, которая заключается в нежелании вступления в НАТО или дестабилизации ситуации в Приднестровье. Жители Молдовы хотят мира и соблюдения нейтралитета.

Додон назвал опасной риторику, которая ведется в руководстве страны по поводу ее присоединения к Североатлантическому Альянсу.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания в Брюсселе министры обороны стран НАТО решили наращивать поддержку сил военной обороны Грузии и Молдовы.

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