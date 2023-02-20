билайн запустил 4G-интернет на стадионе «Нефтяник» накануне нового футбольного сезона

— С каждым годом интерес жителей республики к футболу растет, а матчи команды на домашнем стадионе «Нефтяник» посещают все больше болельщиков. Безусловно, это отражается и на нагрузке, которую испытывает наша сеть, особенно в дни матчей. Запуск сети стандарта четвертого поколения на территории спортивного объекта позволит любителям футбола не просто оставаться на связи, пока они наслаждаются игрой, но и вести прямые эфиры с матча в хорошем качестве или отправлять десятки фотографий и видео за считанные секунды, — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.