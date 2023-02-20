mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

билайн запустил 4G-интернет на стадионе «Нефтяник» накануне нового футбольного сезона

20 февраля 2023, 13:06
Фото: freepik.com
Мобильный оператор билайн обновил свою инфраструктуру на территории главного футбольного стадиона Уфы «Нефтяник», дополнив сетевое оборудование стандартом связи четвертого поколения.

Технические специалисты компании запустили LTE* сразу на всех частотах — 1 800, 2 100 и 2 600, что позволило улучшить скоростные параметры сети.

Отмечается, что благодаря проведенным работам средняя скорость мобильного интернета на стадионе выросла и теперь достигает максимальных показателей до 100 Мбит/с. Кроме того, обновление оборудования позитивно отразилось на емкости сети, что сегодня дает возможность большему количеству клиентов билайн одновременно быть онлайн и пользоваться цифровыми сервисами без потери качества и скорости интернета.

— С каждым годом интерес жителей республики к футболу растет, а матчи команды на домашнем стадионе «Нефтяник» посещают все больше болельщиков. Безусловно, это отражается и на нагрузке, которую испытывает наша сеть, особенно в дни матчей. Запуск сети стандарта четвертого поколения на территории спортивного объекта позволит любителям футбола не просто оставаться на связи, пока они наслаждаются игрой, но и вести прямые эфиры с матча в хорошем качестве или отправлять десятки фотографий и видео за считанные секунды, — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.

Между тем, ранее билайн сообщил о завершении масштабного рефарминга в Башкирии: оператор «перенастроил» порядка 880 базовых станций по всей республике. За счет успешно проведенных работ скорости передачи данных в сети LTE за год выросли на 28%** как в крупных городах региона, так и в малых населенных пунктах.

* LTE — Long-Term Evolution — долговременное развитие

**по данным внутренний аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов ноябрь 2021 г. и ноябрь 2022 г.

Реклама. beeline.ru LatgBjfq7

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Килограмм по цене кокоса: экзотические фрукты оказались дешевле огурцов в Уфе
Сегодня, 10:36
А в ответ тишина: депутаты Башкирии проигнорировали вопрос о публикации своих доходов
17 февраля 11:26
Индекс блинов: во сколько жителям Башкирии обойдется Масленица в 2023 году
Сегодня, 02:00
Раскрыта компания, которая будет следить за ЦУРом в Уфе, чтобы он не сполз с холма
Сегодня, 10:00
Названы самые опасные для жизни младенцев районы в Башкирии
Сегодня, 08:29
«Я бы подвинулся»: Хабиров заявил, что готов отдать свой кабинет в Уфе
Сегодня, 07:46