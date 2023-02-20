билайн запустил 4G-интернет на стадионе «Нефтяник» накануне нового футбольного сезона

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Технические специалисты компании запустили LTE* сразу на всех частотах — 1 800, 2 100 и 2 600, что позволило улучшить скоростные параметры сети.
Отмечается, что благодаря проведенным работам средняя скорость мобильного интернета на стадионе выросла и теперь достигает максимальных показателей до 100 Мбит/с. Кроме того, обновление оборудования позитивно отразилось на емкости сети, что сегодня дает возможность большему количеству клиентов билайн одновременно быть онлайн и пользоваться цифровыми сервисами без потери качества и скорости интернета.
— С каждым годом интерес жителей республики к футболу растет, а матчи команды на домашнем стадионе «Нефтяник» посещают все больше болельщиков. Безусловно, это отражается и на нагрузке, которую испытывает наша сеть, особенно в дни матчей. Запуск сети стандарта четвертого поколения на территории спортивного объекта позволит любителям футбола не просто оставаться на связи, пока они наслаждаются игрой, но и вести прямые эфиры с матча в хорошем качестве или отправлять десятки фотографий и видео за считанные секунды, — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.
Между тем, ранее билайн сообщил о завершении масштабного рефарминга в Башкирии: оператор «перенастроил» порядка 880 базовых станций по всей республике. За счет успешно проведенных работ скорости передачи данных в сети LTE за год выросли на 28%** как в крупных городах региона, так и в малых населенных пунктах.
* LTE — Long-Term Evolution — долговременное развитие
**по данным внутренний аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов ноябрь 2021 г. и ноябрь 2022 г.
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