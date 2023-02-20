Антон Кобяков рассказал, как в России готовятся к празднованию 300-летия науки

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
По словам Антона Кобякова, в настоящее время, как и 300 лет назад, наша страна находится на этапе значимой трансформации, которая требует поддержки со стороны отечественной науки. Как сообщает vostokmedia.com, развитие собственных профессиональных компетенций и инновационных технологий в системообразующих отраслях прямо связано с независимостью страны. Советник главы государства отметил, что с учетом серьезных задач в 2022 году Указом президента в стране было объявлено Десятилетие науки и технологий.
Основным событием юбилейных мероприятий выступит всемирный научно-образовательный форум «Наука — обществу и миру», который запланирован на лето 2024 года. Форум пройдет в Северной столице и будет приурочен к 300-летию основания Петром I Российской академии наук. Именно это решение и положило начало становлению отечественной науки - заложило фундамент, на который и в XXI веке опираются современная Россия, ее сила и независимость.
Глава РАН Геннадий Красников заявил, что форум «Наука — обществу и миру» выступит открытой площадкой для обсуждений, установления профессиональных связей, объединит ведущих исследователей, ученых и специалистов различных направлений научного поиска.
Роль организатора форума взяло на себя российское правительство при поддержке РАН, Минобрнауки РФ, Фонда Росконгресс, отечественных национальных комитетов международных научных организаций и администрации Петербурга.
Помимо этого, в ходе подготовки к 300-летнему юбилею науки участники встречи обсудили организацию юбилейных научных треков на ПМЭФ, Восточном экономическом форуме и Конгрессе молодых ученых. Это ключевые мероприятия, которые реализуют синергию потенциала страны, науки и бизнеса в решении основных задач экономического и технологического развития государства.