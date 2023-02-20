Антон Кобяков рассказал, как в России готовятся к празднованию 300-летия науки

По словам Антона Кобякова, в настоящее время, как и 300 лет назад, наша страна находится на этапе значимой трансформации, которая требует поддержки со стороны отечественной науки. Как сообщает vostokmedia.com, развитие собственных профессиональных компетенций и инновационных технологий в системообразующих отраслях прямо связано с независимостью страны. Советник главы государства отметил, что с учетом серьезных задач в 2022 году Указом президента в стране было объявлено Десятилетие науки и технологий.