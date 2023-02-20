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Антон Кобяков рассказал, как в России готовятся к празднованию 300-летия науки

20 февраля 2023, 18:47
Фото: pxhere.com
В столице прошла встреча главы РАН Геннадия Красникова и советника российского президента Антона Кобякова, в рамках которой обсуждались вопросы подготовки к празднованию 300-летия отечественной науки в 2024 году.

По словам Антона Кобякова, в настоящее время, как и 300 лет назад, наша страна находится на этапе значимой трансформации, которая требует поддержки со стороны отечественной науки. Как сообщает vostokmedia.com, развитие собственных профессиональных компетенций и инновационных технологий в системообразующих отраслях прямо связано с независимостью страны. Советник главы государства отметил, что с учетом серьезных задач в 2022 году Указом президента в стране было объявлено Десятилетие науки и технологий.

 

Основным событием юбилейных мероприятий выступит всемирный научно-образовательный форум «Наука — обществу и миру», который запланирован на лето 2024 года. Форум пройдет в Северной столице и будет приурочен к 300-летию основания Петром I Российской академии наук. Именно это решение и положило начало становлению отечественной науки - заложило фундамент, на который и в XXI веке опираются современная Россия, ее сила и независимость.

 

Глава РАН Геннадий Красников заявил, что форум «Наука — обществу и миру» выступит открытой площадкой для обсуждений, установления профессиональных связей, объединит ведущих исследователей, ученых и специалистов различных направлений научного поиска.

 

Роль организатора форума взяло на себя российское правительство при поддержке РАН, Минобрнауки РФ, Фонда Росконгресс, отечественных национальных комитетов международных научных организаций и администрации Петербурга.

 

Помимо этого, в ходе подготовки к 300-летнему юбилею науки участники встречи обсудили организацию юбилейных научных треков на ПМЭФ, Восточном экономическом форуме и Конгрессе молодых ученых. Это ключевые мероприятия, которые реализуют синергию потенциала страны, науки и бизнеса в решении основных задач экономического и технологического развития государства.

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