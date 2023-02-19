В Уфе двое подростков издевались над сверстником в туалете торгового центра

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Двое подростков издевались над сверстником в Уфе. Обстоятельства неправомерных действий устанавливают следователи. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Сообщается, что мальчик подвергся травле со стороны сверстников, когда те вместе находились в одном из уфимских торговых центров. По информации СМИ, мальчика принудили раздеться, засняли это на камеру телефона, а позднее показывали видео третьим лицам.
Также сообщается, что до этого подростки совершили ряд нарушений, связанных с нарушением неприкосновенности частной жизни несовершеннолетнего. В частности утверждается, что те якобы установили на его телефон программу «родительский контроль», позволяющую отслеживать активность ребёнка в интернете.
— В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс проверочных мероприятий с целью правовой оценки ситуации и установления всех причин и условий, способствующих произошедшему, — сообщили в СК по РБ.
Отметим, что это не первый случай буллинга в Башкирии, который получает широкую огласку. Так, ранее депутат Курултая Раиль Асадуллин рассказал о том, что в одной из школ микрорайона Шакша школьники подвергнули травле не только своего сверстника, но и его отца. Также ранее в сеть попало видео драки двух учеников школы в Мелеузе. В частности на кадрах видно, как один из участников потасовки наносит другому несколько ударов ногой в лицо.