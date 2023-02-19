В Уфе двое подростков издевались над сверстником в туалете торгового центра

Отметим, что это не первый случай буллинга в Башкирии, который получает широкую огласку. Так, ранее депутат Курултая Раиль Асадуллин рассказал о том, что в одной из школ микрорайона Шакша школьники подвергнули травле не только своего сверстника, но и его отца. Также ранее в сеть попало видео драки двух учеников школы в Мелеузе. В частности на кадрах видно, как один из участников потасовки наносит другому несколько ударов ногой в лицо.