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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

В Уфе двое подростков издевались над сверстником в туалете торгового центра

19 февраля 2023, 04:22
Фото: 1MI
Неправомерные действия школьники снимали на камеру, а позже показывали третьим лицам

Двое подростков издевались над сверстником в Уфе. Обстоятельства неправомерных действий устанавливают следователи. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Сообщается, что мальчик подвергся травле со стороны сверстников, когда те вместе находились в одном из уфимских торговых центров. По информации СМИ, мальчика принудили раздеться, засняли это на камеру телефона, а позднее показывали видео третьим лицам.

Также сообщается, что до этого подростки совершили ряд нарушений, связанных с нарушением неприкосновенности частной жизни несовершеннолетнего. В частности утверждается, что те якобы установили на его телефон программу «родительский контроль», позволяющую отслеживать активность ребёнка в интернете.

— В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс проверочных мероприятий с целью правовой оценки ситуации и установления всех причин и условий, способствующих произошедшему, — сообщили в СК по РБ.

Отметим, что это не первый случай буллинга в Башкирии, который получает широкую огласку. Так, ранее депутат Курултая Раиль Асадуллин рассказал о том, что в одной из школ микрорайона Шакша школьники подвергнули травле не только своего сверстника, но и его отца. Также ранее в сеть попало видео драки двух учеников школы в Мелеузе. В частности на кадрах видно, как один из участников потасовки наносит другому несколько ударов ногой в лицо. 

 

 

 

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#Азамат Нухов#Происшествия
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