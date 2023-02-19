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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В Уфе десятилетний ребенок пытался зарезать собственного отца

19 февраля 2023, 12:35
Фото: 1MI
По данному факту возбуждена проверка

В Уфе десятилетний мальчик нанес несколько ножевых ранений собственному отцу. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе МВД по РБ.

Сообщается, что в настоящий момент по данному факту проводится проверка. По информации телеграм-канала Mash Batash, причиной конфликта между отцом и сыном якобы стало несносное поведение ребенка. Отец отказался поиграть с ребенком и повысил на него голос, в ответ на что ребенок также начал кричать, а в конце схватился за нож.

За комментарием о самочувствии мужчины Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Азамат Нухов
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