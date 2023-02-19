В Уфе десятилетний ребенок пытался зарезать собственного отца

Сообщается, что в настоящий момент по данному факту проводится проверка. По информации телеграм-канала Mash Batash, причиной конфликта между отцом и сыном якобы стало несносное поведение ребенка. Отец отказался поиграть с ребенком и повысил на него голос, в ответ на что ребенок также начал кричать, а в конце схватился за нож.