В Уфе благоустроят сад культуры и отдыха имени Аксакова

В прошлом году в городе претерпели изменения 12 общественных пространств, в числе которых Демский парк, бульвар Славы с прилегающей территорией и сквером, Советская площадь, аллея Медицинской доблести. В этом году обновят, в частности, и сад имени Аксакова, за его благоустройство проголосовало большинство уфимцев.