В Уфе благоустроят сад культуры и отдыха имени Аксакова

Posted Вчера, 05:33
Published Вчера, 05:33
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В прошлом году в городе претерпели изменения 12 общественных пространств, в числе которых Демский парк, бульвар Славы с прилегающей территорией и сквером, Советская площадь, аллея Медицинской доблести. В этом году обновят, в частности, и сад имени Аксакова, за его благоустройство проголосовало большинство уфимцев.
- В этом году в башкирской столице планируется благоустроить еще больше общественных пространств. Например, появятся 14 новых тематических аллей с комплексным благоустройством территории и с привлечением профессиональных ландшафтных дизайнеров. К 450-летию планируем высадить 45 тысяч крупномерных деревьев и кустарников. Задача амбициозная, но достижимая, — подчеркнул глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
Как отметили представители заказчика, при обновлении сада максимально сохранится его историческая ценность. Территория будет поделена на функциональные зоны — историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная площадка, детская площадка.
Визитной карточкой общественного пространства является металлическая композиция «Аленький цветочек», которая уже утратила внешний вид и привлекательность. На ее месте будет установлена новая скульптура.
В рамках проекта также модернизируют наружное освещение, заменят дорожное покрытие, уберут старые аварийные деревья, высадят дополнительные крупномеры и цветущие кустарники. В настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения будут объявлены конкурсные процедуры для определения подрядной организации. Проект планируется реализовать в течение этого года.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.