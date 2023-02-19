В сети обсуждают видео, где предположительно житель Уфы устроил погром в супермаркете

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Пользователи соцсетей обсуждают видео, на котором молодой человек устроил погром в супермаркете. Как утверждает ряд телеграм-каналов, инцидент якобы произошел ранее в Уфе.
На кадрах видеозаписи видно, как молодой человек крушит стеллажи со спиртными напитками и разбрасывает бутылки с алкоголем по магазину. На кафельном полу супермаркета образовалась огромная лужа кроваво-красного цвета — предположительно, красное вино, растекшееся по полу из разбитых бутылок. Примечательно, что в какой-то момент «борец с алкоголем» делает несколько глотков из только что разбитой бутылки.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Как сообщили корреспонденту, подобный инцидент действительно имел место быть ранее, однако произошел он не в Уфе, а в Нижегородской области.
По информации издания NewsNN, инцидент произошел днем ранее в городе Балахны. Со слов очевидцев, расправившись с бутылками, молодой человек покинул супермаркет и справил нужду на припаркованный неподалёку автомобиль. Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, в настоящий момент мужчина задержан. На него составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ