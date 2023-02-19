В сети обсуждают видео, где предположительно житель Уфы устроил погром в супермаркете

На кадрах видеозаписи видно, как молодой человек крушит стеллажи со спиртными напитками и разбрасывает бутылки с алкоголем по магазину. На кафельном полу супермаркета образовалась огромная лужа кроваво-красного цвета — предположительно, красное вино, растекшееся по полу из разбитых бутылок. Примечательно, что в какой-то момент «борец с алкоголем» делает несколько глотков из только что разбитой бутылки.