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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

В Башкирию на следующей неделе придет потепление

19 февраля 2023, 07:28
Фото: 1MI
Вместе с потеплением в республику придут снегопады

С приближением весны в Башкирии ожидается потепление до -2 градусов. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Так, в начале недели, 20 февраля температура воздуха ночью составит -9, -14°, в северных районах до -21°, днем -3, -8°. На территории республики возможны небольшие снегопады, умеренные осадки прогнозируются на юге республики. Ветер южный умеренный.

Во вторник, 21 февраля, температура воздуха ночью -8, -13°, днем -2, -7°. Также ожидается небольшой снег, направление и интенсивность ветра останутся без изменений.

#Азамат Нухов#Прогноз погоды
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