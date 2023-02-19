В Башкирию на следующей неделе придет потепление

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
С приближением весны в Башкирии ожидается потепление до -2 градусов. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.
Так, в начале недели, 20 февраля температура воздуха ночью составит -9, -14°, в северных районах до -21°, днем -3, -8°. На территории республики возможны небольшие снегопады, умеренные осадки прогнозируются на юге республики. Ветер южный умеренный.
Во вторник, 21 февраля, температура воздуха ночью -8, -13°, днем -2, -7°. Также ожидается небольшой снег, направление и интенсивность ветра останутся без изменений.