В Башкирии создадут два комплекса обработки ТКО за 1,9 и 1,7 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Министерство экологии Башкирии подвело итоги торгов на заключение концессионных соглашений на строительство и эксплуатацию объектов обработки и размещения ТКО в Краснокамском и Дюртюлинском районах республики. Контракты будут заключены с дочерними компаниями группы «ВИС»: ООО «Русэкогрупп-Краснокамск» и «Русэкогрупп-Дюртюлинский». Об этом сообщает «Коммерсантъ Башкортостан».
Сообщается, что в Краснокамском районе концессионер планирует возвести комплекс обработки ТКО и создать место для захоронения отходов. На эти цели планируется выделить 1,9 миллиарда рублей. Полигон будет обслуживать города Нефтекамск и Агидель, а также Краснокамский, Янаульский, Калтасинский, Илишевский и Татышлинский районы.
Комплекс обработки ТКО за 1,7 миддиарда рублей планируется создать в Дюртюлинском районе республики. В его зону обслуживания войдут Дюртюлинский, Мишкинский, Бураевский, Караидельский, Бирский, Балтачевский и Аскинский районы.