В Башкирии создадут два комплекса обработки ТКО за 1,9 и 1,7 миллиарда рублей

Министерство экологии Башкирии подвело итоги торгов на заключение концессионных соглашений на строительство и эксплуатацию объектов обработки и размещения ТКО в Краснокамском и Дюртюлинском районах республики. Контракты будут заключены с дочерними компаниями группы «ВИС»: ООО «Русэкогрупп-Краснокамск» и «Русэкогрупп-Дюртюлинский». Об этом сообщает «Коммерсантъ Башкортостан».