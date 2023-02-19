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Updated Сегодня, 09:37

В Башкирии создадут два комплекса обработки ТКО за 1,9 и 1,7 миллиарда рублей

19 февраля 2023, 09:35
Фото: 1MI
Комплексы ТКО должны будут появиться в в Краснокамском и Дюртюлинском районах республик

Министерство экологии Башкирии подвело итоги торгов на заключение концессионных соглашений на строительство и эксплуатацию объектов обработки и размещения ТКО в Краснокамском и Дюртюлинском районах республики. Контракты будут заключены с дочерними компаниями группы «ВИС»: ООО «Русэкогрупп-Краснокамск» и «Русэкогрупп-Дюртюлинский». Об этом сообщает «Коммерсантъ Башкортостан».

Сообщается, что в Краснокамском районе концессионер планирует возвести комплекс обработки ТКО и создать место для захоронения отходов. На эти цели планируется выделить 1,9 миллиарда рублей. Полигон будет обслуживать города Нефтекамск и Агидель, а также Краснокамский, Янаульский, Калтасинский, Илишевский и Татышлинский районы.

Комплекс обработки ТКО за 1,7 миддиарда рублей планируется создать в Дюртюлинском районе республики. В его зону обслуживания войдут Дюртюлинский, Мишкинский, Бураевский, Караидельский, Бирский, Балтачевский и Аскинский районы.

 

#Азамат Нухов#Общество
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