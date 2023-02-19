На дорогах Башкирии за стуки задержали 42 нетрезвых водителей

За минувшие сутки сотрудники республиканской Госавтоинспекции выявили на дорогах республики 42 случая нетрезвого вождения. Восемь человек из числа задержанных сели за руль в нетрезвом виде повторно. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.