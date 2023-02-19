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На дорогах Башкирии за стуки задержали 42 нетрезвых водителей

19 февраля 2023, 08:56
Фото: 1MI
Всего за сутки на дорогах Башкирии выявлено свыше 1 300 нарушений ПДД

За минувшие сутки сотрудники республиканской Госавтоинспекции выявили на дорогах республики 42 случая нетрезвого вождения. Восемь человек из числа задержанных сели за руль в нетрезвом виде повторно. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Сообщается, что суммарно по итогам профилактических мероприятий было выявлено свыше 1 300 нарушений ПДД. Так, восемь человек сели за руль будучи лишенными водительских прав, а 21 водитель — вовсе не имея таковых.

Более трехсот человек пренебрегли использованием ремней безопасности. Также более 30 нарушений выявлено по части соблюдения правил перевозки детей.

Отметим, что ранее о проведении профилактических мероприятий на дорогах Башкирии сообщал глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянова. Как отметил руководитель региональной Госавтоинспекции, «сообщения о нетрезвых водителях приветствуются».

#Азамат Нухов#Общество
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