На дорогах Башкирии за стуки задержали 42 нетрезвых водителей

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
За минувшие сутки сотрудники республиканской Госавтоинспекции выявили на дорогах республики 42 случая нетрезвого вождения. Восемь человек из числа задержанных сели за руль в нетрезвом виде повторно. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.
Сообщается, что суммарно по итогам профилактических мероприятий было выявлено свыше 1 300 нарушений ПДД. Так, восемь человек сели за руль будучи лишенными водительских прав, а 21 водитель — вовсе не имея таковых.
Более трехсот человек пренебрегли использованием ремней безопасности. Также более 30 нарушений выявлено по части соблюдения правил перевозки детей.
Отметим, что ранее о проведении профилактических мероприятий на дорогах Башкирии сообщал глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянова. Как отметил руководитель региональной Госавтоинспекции, «сообщения о нетрезвых водителях приветствуются».