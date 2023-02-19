Две больницы Башкирии получили современное оборудование благодаря нацпроекту

Магнитно-резонансная томография — способ диагностики различных заболеваний, которая с высокой долей точности позволяет выявлять заболевания спинного и головного мозга, органов брюшной полости и малого таза, позвоночника и суставов. Как отметили в пресс-службе минздрава РБ, новый томограф «Prodiva 1,5 T» обладает рядом существенных преимуществ перед аналогичными аппаратами. Ультразвуковое исследование позволяет получить двухмерное изображение исследуемой зоны, но не дает увидеть объемное изображение мягких структур. Компьютерная томография по четкости изображения может сравниться с МРТ, однако имеет ряд серьезных противопоказаний. КТ чаще применяется для визуализации полых органов и костных структур, тогда как МРТ намного эффективнее при визуализации мягких тканей. Благодаря внедрению МРТ расширится спектр диагностических медицинских услуг для жителей Зауралья, а также сократится время ожидания высокотехнологичных исследований.