Вице-премьер России поручила разобраться с качеством воздуха в городах Башкирии

Напомним, что жители Стерлитамака и Салавата на протяжении долго времени жаловались властям на выбросы в городах. Так, в начале февраля жители Стерлитамака атаковали социальные сети Хабиров и сообщили о «газовой атаке» в городе. В частности, они отмечали, что пока диспетчера заводов играют в футбол и сваливают все друг на друга, в городе от выбросов попросту невозможно дышать. Сообщали жители и об ухудшении самочувствия на фоне происходящего.