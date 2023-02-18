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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:21

Вице-премьер России поручила разобраться с качеством воздуха в городах Башкирии

18 февраля 2023, 08:19
Фото: 1MI
Речь идет о Стерлитамаке и Салавате.

Накануне, 17 февраля, вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко на одном из совещаний обратила внимания на жалобы жителей Салавата и Стерлитамака на качество воздуха. Как сообщает пресс-служба правительства, в совещании принимал участие глава Башкирии Радий Хабиров, а также представители Минприроды, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росгидромета и предприятий-загрязнителей.

Так, Абрамченко отдала ведомствам ряд поручений, в частности Минэкологии России и Росприроднадзору совместно с предприятиями установить уровень загрязнения атмосферы в Салавате и Стерлитамаке, что позволит определить количество выбросов в воздух и установить допустимый объем. Кроме того, Минприроды будет прорабатывать вопрос включения в паспорт проекта «Чистый воздух» отдельных мероприятий для двух городов Башкирии.

Присутствующие на совещании представитель БСК и «Газпром нефтехим Салават» сообщили о готовности подписать соглашения и провести необходимые экологические мероприятия.

К слову, наличие выбросов подтвердил Радий Хабиров и также добавил, что выбросы по линии предприятий сокращаются с каждым годом.

— Важно понимать и то, что выбросы по линии предприятий с каждым годом уменьшаются. Например, «Газпром нефтехим Салават» в ближайшее время запустит новое большое производство технической серы. Это позволит снизить выбросы загрязняющих веществ почти на 5 тыс. т в год. Если взять Башкирскую содовую компанию, то с 2019 года на природоохранные мероприятия она направила 9 млрд рублей. При этом выбросы, безусловно, есть. Идёт запах. Людям это неприятно, — Радий Хабиров.

Напомним, что жители Стерлитамака и Салавата на протяжении долго времени жаловались властям на выбросы в городах. Так, в начале февраля жители Стерлитамака атаковали социальные сети Хабиров и сообщили о «газовой атаке» в городе. В частности, они отмечали, что пока диспетчера заводов играют в футбол и сваливают все друг на друга, в городе от выбросов попросту невозможно дышать. Сообщали жители и об ухудшении самочувствия на фоне происходящего. 

«Газовая атака»: жители Стерлитамака массово сообщают о выбросах и вони в городе
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#Элина Сайфранова
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