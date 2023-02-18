В Уфе пожарные спасли более 20 человек из горящего дома

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Сегодня, 18 января, загорелась квартира в девятиэтажном МКД по улице Мира. Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, в результате пожарные спасли от угрозы огня более 20 человек.
Известно, что жильцов дома вызволяли при помощи спасательных устройств по лестничным маршам и пожарных лестниц. По предварительным данным, пострадавших нет.
Само возгорание уже потушено, также распространения за пределы квартиры не допущено. На данный момент устанавливается причина пожара.
Напомним, что накануне вечером в Уфе загорелось складское помещение химпредприятия. По предварительной версии причиной пожара могло стать короткое замыкание.