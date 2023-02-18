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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Уфе пожарные спасли более 20 человек из горящего дома

18 февраля 2023, 12:25
Фото: МЧС РБ
Пожар произошел в многоквартирном доме по улице Мира, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Сегодня, 18 января, загорелась квартира в девятиэтажном МКД по улице Мира. Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, в результате пожарные спасли от угрозы огня более 20 человек.

Известно, что жильцов дома вызволяли при помощи спасательных устройств по лестничным маршам и пожарных лестниц. По предварительным данным, пострадавших нет.

Само возгорание уже потушено, также распространения за пределы квартиры не допущено. На данный момент устанавливается причина пожара.

Напомним, что накануне вечером в Уфе загорелось складское помещение химпредприятия. По предварительной версии причиной пожара могло стать короткое замыкание. 

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#Элина Сайфранова
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