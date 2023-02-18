В Уфе 18-летний парень сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
В Уфе на пешеходном переходе 18-летний водитель сбил 9-летнего мальчика. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, ДТП произошло накануне, 17 февраля, около двух часов дня. Водитель следовал по улице Цюрупы в сторону Пушкина.
Известно, что от удара 9-летнего мальчика отбросило на автомобиль «Toyota Land Cruiser». В результате он получил ушиби и, к счастью, после оказания медпомощи был отпущен.
Начато разбирательство.