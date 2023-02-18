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Published Сегодня, 07:45

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Updated Сегодня, 07:47

В Уфе 18-летний парень сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе

18 февраля 2023, 07:45
Фото: ГИБДД по Уфе
ДТП произошло накануне днем в центре города.

В Уфе на пешеходном переходе 18-летний водитель сбил 9-летнего мальчика. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, ДТП произошло накануне, 17 февраля, около двух часов дня. Водитель следовал по улице Цюрупы в сторону Пушкина.

Известно, что от удара 9-летнего мальчика отбросило на автомобиль «Toyota Land Cruiser». В результате он получил ушиби и, к счастью, после оказания медпомощи был отпущен.

Начато разбирательство.

#Элина Сайфранова#ДТП
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