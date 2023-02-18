Своими словами: импортозамещение в России добралось до литературы

Литературный критик Галина Юзефович уточняет, что подобная практика уже имела место в России — речь про «новеллизацию первых латиноамериканских сериалов, расцветшие в 90-е годы». Как правило, их писали случайные люди, и это был грубый пересказ в помощь всем, кто пропустил пару серий любимого зрелища. В этом плане книжный рынок архаизуется, возвращаясь к методам «лихих 90-х»: кажется, это понимают и издатели, пока заявившие лишь об аудио- и электронных версиях книг.