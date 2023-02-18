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Posted 18 февраля 11:57

Published 18 февраля 11:57

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Своими словами: импортозамещение в России добралось до литературы

18 февраля 2023, 11:57. Обновлено сегодня в 12:18
Фото: 1MI
Российские издательства готовятся выпускать книги зарубежных авторов без прямого цитирования, чтобы избежать лицензионных запретов.

Зарубежные книги в России планируют издавать в переводном свободном изложении, без точных авторских цитат. Так издатели хотят обходить запрет на выпуск международных бестселлеров и заместить те книги, на которые не удастся купить права.

Литературный критик Галина Юзефович уточняет, что подобная практика уже имела место в России — речь про «новеллизацию первых латиноамериканских сериалов, расцветшие в 90-е годы». Как правило, их писали случайные люди, и это был грубый пересказ в помощь всем, кто пропустил пару серий любимого зрелища. В этом плане книжный рынок архаизуется, возвращаясь к методам «лихих 90-х»: кажется, это понимают и издатели, пока заявившие лишь об аудио- и электронных версиях книг.

Мнения экспертов традиционно разделились, но при этом явно ощущается тезис о тенденции к примитивизации культурного контекста. Кто-то шутит о съемках кукольных мультфильмов по «Аватару», кто-то — про нарезку лучших сцен из зарубежных боевиков, после купирования всего «скучного».

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество#Новости
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