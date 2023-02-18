Стали известны подробности крупного пожара на складе в Уфе

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Published Сегодня, 04:31
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Вечером 17 февраля в Уфе загорелось складское помещение на улице Путейская. Тушили пожар по повышенному рангу 69 человек и 16 единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось в 01:45 18 февраля, сообщили в МЧС РБ.
По предварительной версии причиной пожара могло стать короткое замыкание. Об этом UFA.AIF сообщает директор компании «УфаХимКомплект» Виталий Бетурлакин.
Подчеркивается, что предварительный ущерб незначительный. Кроме того, инцидент, со слов Бетурлакина, не скажется на производстве компании «Крезол», чей склад находился по соседству, а также на экологии.