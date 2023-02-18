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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Стали известны подробности крупного пожара на складе в Уфе

Сегодня, 04:31
Возгорание началось накануне вечером.

Вечером 17 февраля в Уфе загорелось складское помещение на улице Путейская. Тушили пожар по повышенному рангу 69 человек и 16 единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание пожарным удалось в 01:45 18 февраля, сообщили в МЧС РБ.

По предварительной версии причиной пожара могло стать короткое замыкание. Об этом UFA.AIF сообщает директор компании «УфаХимКомплект» Виталий Бетурлакин.

Подчеркивается, что предварительный ущерб незначительный. Кроме того, инцидент, со слов Бетурлакина, не скажется на производстве компании «Крезол», чей склад находился по соседству, а также на экологии.

#Элина Сайфранова
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