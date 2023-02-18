Проблемы в большинстве стоили победы. «Салават» не справился с «Сибирью»

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Матч на матч не приходится, но факт, что у уфимцев мало побед после того, как счет открывает соперник.
Победы после того, как счет открыл соперник:
Команда Андрея Мартемьянова поначалу много позволяла сопернику и так себе возвращалась из атаки в оборону. Нападающие «Салавата» порой охотно шли в обводку и впечатляли трибуны.
В этом матче много усилий хозяев сгинуло в борьбе за шайбу. Новосибирцы не только гасят у бортов усилия «черно-зеленых», но и умеют отлипать от борта и развивать свои контрвыпады.
От игр недавнего выезда все кардинально отличалось в борьбе. «Сибирь» умеет выжимать из нее шайбы и смогла открыть счет на прессинге. После ошибки Григория Панина они развернули позиционную атаку. Валентин Пьянов сделал голевой перевод.
Вскоре представители 54-го региона предложили более вязкую и плотную игру в своей зоне. Пару раз уфимские топ-6 сумели законсервировать соперников в их зоне, но в целом оборона была динамична и к «пятаку» было тяжело прорваться.
Дело не только в защите «Сибири» — сам «Салават» был не столь грозен. Совсем недавно команда действовала быстрее, настойчивее, вела быстрый розыгрыш в чужой зоне и не давала поднять головы ни «Ак Барсу», ни ЦСКА, ни «Авангарду».
Да, башкирская команда больше владела шайбой. Будь у публики доступ к расширенной статистике, мы бы проверили «ожидаемые голы» и xG явно был бы выше. Но толку, если 5 на 5 недостаточно растаскивали вратаря, не закрывали обзор?
Снова подвело большинство. Реализовали 5 на 3, но в остальном много вхолостую возили шайбу и нередко соперник ее отбирал и из зоны выводил — конкретно, 14 раз за 11 минут 23 секунды, не считая снятия вратаря на отложенном (целая минута!) и в ОТ.
Несколько тезисов из ответов Виктора Козлов об игре в большинстве:
Как бы ни закончился сезон, игра в большинстве станет для тренеров главной теоретической задачей на лето. С таким розыгрышем «Юлаеву» не провести длинный плей-офф.
И это при том, что порой соперник чуть ли не дарил шансы. Когда еще увидишь, как вратарь Денис Костин два раза удаляется за сдвиг ворот? Могли дать даже три штрафа, если бы не поверили в то, что якобы плохо закреплена стойка.
Занятно, что до игры Новосибирск соседствовал с Уфой не только в таблице, но по показателям спецбригад — они были на строчку и доли процента лучше. 10 (19,6%) место и 11 (19,4%) в большинстве, 13 (80%) место и 14 (79,9%) в меньшинстве.
«Сибирь» тоже не забросила в неравных, но можно отметить куда более быстрый розыгрыш. В первой попытке они вовсе трижды закрыли синюю линию.
И большинство, и гашение атак — повод вновь задуматься о том, достаточно ли «СЮ» богат тактически. После победной серии такой низкий КПД это сильный контраст.
Овертаймы три на три в КХЛ изначально воспринимались общественностью неоднозначно. Добавить риска и сэкономить всем время — отличная идея. Практически команды иногда крайне осторожничали и тянули до буллитов.
В прошлом сезоне Сергей Федоров и ЦСКА популяризировали замену вратаря на четвертого полевого. В течение этого сезона данный рискованный шаг стал куда более модным и это здорово для зрителя.
Илья Ежов спотыкается, убегая на лавку, а трибуны громогласно сопровождают рискованный позиционный розыгрыш с пустыми воротами. Если что, голкипер вернуться не успеет. 4 на 3 испробовала и «Сибирь» — Мартемьянов сказал, что вдохновил соперник.
На сей раз на медиакубе не показали, как Саша Хмелевский опять изображает руками «икс» (точнее, конечно, «ха»). Зато триллера добавили буллиты, а именно — противостояние Ивана Дроздова и Александра Шарова.
Девять буллитов попытка Шарова оставалась единственной успешной. Если бы Дроздов промахнулся, то матч бы закончился. Но он пробил, сравнял счет, а в следующей же попытке вывел вперед.
Однако свои следующие две попытки соперник реализовал, а Ивану своеобразный хет-трик не покорился. Это седьмое подряд буллитное поражение в сезоне.
По меньшей мере, набранное очко позволило остаться в топ-4. «Сибирь» стала второй на Востоке, «юлаевцы» — третьи.
Сыграв в первой игре сезона в Санкт-Петербурге, Джошуа пришел на пресс-конференцию и ничего в нем не выдавало травмы. Потом началась сага:
Теперь точно ясно, что номер 88 останется с единственным матчем в «гладком» сезоне и в лучше случае выйдет в плей-офф. Но нет худа без добра. Формально вингер вошел в лидеры клуба в «регулярках» по очкам за матч:
Защитник объяснил, что такое подготовка к плей-офф, выделил сильные стороны соперника и рассказал о своем состоянии после травмы.
— Буллиты — 50 на 50, лотерея.
— Не считаете, что буллиты это все-таки про мастерство, не только про удачу?
— Буллиты — это все-таки про то, что в плей-офф их нет.
— Соперник сегодня неплохо навязывал борьбу в своей и средней зоне.
— В первом периоде мы хорошо проводили смены. Я не считаю, что они хорошо отбирали шайбу, мы их подавили полностью. Во втором периоде дали чуть слабины. В третьем уже шайба не заходила в ворота. Хорошие были моменты.
— Чем «Сибирь» в этом сезоне хороша в целом, на что у соперника обращали внимание?
— «Сибирь» играет плотно возле своих ворот, пытается ловить на себя любые набросы, помогая вратарям. И убегает в контратаки.
— В отдельных играх «Салават» прямо сминал соперника, сегодня как будто были осторожнее. Как в целом хотели сыграть?
— Мы понимали, что игра за четыре очка. Мы вместе с «Сибирью» идем по турнирной таблице. Это важные игры перед плей-офф. Играли в свою игру. Где-то, может быть, сыграли чуть осторожнее, чем обычно, но как есть, так есть.
— На ваш взгляд, почему в этом сезоне негусто с победами после того, как соперник открывает счет?
— По этой игре — не могу сказать. Большинство в овертайме, 5 на 3, были хорошие моменты, реализовать не смогли, шайба не шла в ворота. Буллиты, еще раз повторюсь — для меня это лотерея. Мастерство, не мастерство — первый гол, который забил Шаров, это везение.
— Как относитесь к выездному окончанию «регулярки»? Там еще и нелогично построен маршрут.
— «Автомобилист», «Сибирь», «Магнитка» — хорошие три команды, с которыми можно встретиться в плей-офф. Это будет как вызов для нас.
— Заканчивается самая длинная регулярка в истории КХЛ. Как это все ощущалось по состоянию? Нужно ли следующую делать длинной?
— Все пролетело быстро, незаметно, как обычно сезон и пролетает. Не успели оглянуться — уже 68 игр почти сыграно. Нельзя сравнивать с прошлым сезоном, когда примерно сорок игр сыграли. Не от нас это зависело. Может, паузу сделать побольше, разделить чемпионат на две части.
— Вы сами себя как чувствуете? Не так давно повреждение получили.
— Все хорошо, слава богу. Вышел сегодня, нормально. Подготовка к плей-офф идет полным ходом.
— Что такое подготовка к плей-офф?
— Подготовка к плей-офф это командные действия, слаженность пятерок. Полное взаимодействие должно быть у всех четырех звеньев. Один за всех и все за этого. Плей-офф это другие игры, посмотрим.
— Сегодня был почти полный стадион, хотя приехал не «Ак Барс», не «Магнитка». Обращаете ли вы в принципе внимание на посещаемость?
— Да, я знал, что солдаут еще перед игрой. Всегда приятно видеть полные трибуны и слышать поддержку. Жаль, что не смогли выиграть сегодня.
— Может, люди переоценивают буллиты? Есть вообще радикальное мнение, что не стоит их играть.
— Мы в последних играх, когда играли в овертайме, показали, что можем выиграть, снимая вратаря. Рискованное действие, но оно сыграло на пользу нам.
— Как считаете, за этим действием будущее?
— Посмотрим. Поживем-увидим.
22 февраля 19:00. Автомобилист — СЮ
24 февраля 14:30. Сибирь — СЮ
26 февраля 17:00. Металлург — СЮ