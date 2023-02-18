Проблемы в большинстве стоили победы. «Салават» не справился с «Сибирью»

— Мы понимали, что игра за четыре очка. Мы вместе с «Сибирью» идем по турнирной таблице. Это важные игры перед плей-офф. Играли в свою игру. Где-то, может быть, сыграли чуть осторожнее, чем обычно, но как есть, так есть.