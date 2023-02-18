От падения наледи в Уфе пострадали мужчина и 19-летняя девушка

Напомним, что в начале февраля в Стерлитамаке на 10-летнюю школьницу упала глыба льда с крыши многоэтажного дома. Сразу после случившегося она была госпитализирована в тяжелом состоянии, а после переведена в Уфу в РДКБ. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура организовала проверку. Отметим, что инцидентом заинтересовался и глава СК РФ Александр Бастрыкин.