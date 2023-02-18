От падения наледи в Уфе пострадали мужчина и 19-летняя девушка

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В Уфе в течение двух дней произошло два случая падения снега и наледи с крыши. Как отмечают в пресс-службе Управления гражданской защиты города, есть пострадавшие.
Так, 16 февраля с крыши 9 этажа на улице Малой Лесозаводской на 19-летнию уфимку упали снег и наледь. Девушке потребовалась медпомощь, к счастью, после она была отправлена домой.
Второй случай произошел спустя день — 17 февраля — уже на улице Благоварской. Пострадал 69-летний мужчина, по данным УГЗ, после падения снега он сам обратился в травмпункт.
Напомним, что в начале февраля в Стерлитамаке на 10-летнюю школьницу упала глыба льда с крыши многоэтажного дома. Сразу после случившегося она была госпитализирована в тяжелом состоянии, а после переведена в Уфу в РДКБ. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура организовала проверку. Отметим, что инцидентом заинтересовался и глава СК РФ Александр Бастрыкин.