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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

От падения наледи в Уфе пострадали мужчина и 19-летняя девушка

18 февраля 2023, 12:35
Фото: 1MI
Инциденты произошли на улицах Благоварской и Малой Лесозаводской.

В Уфе в течение двух дней произошло два случая падения снега и наледи с крыши. Как отмечают в пресс-службе Управления гражданской защиты города, есть пострадавшие.

Так, 16 февраля с крыши 9 этажа на улице Малой Лесозаводской на 19-летнию уфимку упали снег и наледь. Девушке потребовалась медпомощь, к счастью, после она была отправлена домой.

Второй случай произошел спустя день — 17 февраля — уже на улице Благоварской. Пострадал 69-летний мужчина, по данным УГЗ, после падения снега он сам обратился в травмпункт.  

Напомним, что в начале февраля в Стерлитамаке на 10-летнюю школьницу упала глыба льда с крыши многоэтажного дома. Сразу после случившегося она была госпитализирована в тяжелом состоянии, а после переведена в Уфу в РДКБ. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура организовала проверку. Отметим, что инцидентом заинтересовался и глава СК РФ Александр Бастрыкин. 

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#Элина Сайфранова
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