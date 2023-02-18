Кризисные решения: эксперты назвали ключевые проблемы импортозамещения в России

Posted 18 февраля 14:19
Published 18 февраля 14:19
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
НИУ ВШЭ подготовил доклад на тему «Импортозамещение в России: вчера и завтра», в котором исследована постсоветская история оптимизации промышленного импорта и его замещения отечественным производством. Помимо прочего в нем сформулированы рекомендации, как проводить структурную перестройку экономики в контексте актуальной ситуации.
Во-первых, авторы доклада отмечают, что замещение импорта в России ведется уже не менее 15 лет, но системный характер эта политика приобрела только в последние три года. Во-вторых, сейчас промышленный комплекс России зависит от импортных поставок на 39%, что сопоставимо с аналогичными показателями в США и Индии. Сейчас Россия практически полностью обеспечивает отечественной продукцией промышленность стройматериалов, транспортное машиностроение, черную металлургию.
Что касается мер, то эксперты предлагают прямую финансовую поддержку компаний, выделяя приоритетные высокотехнологичные отрасли и сельское хозяйство, ограничение доступа части зарубежной продукции на внутренний рынок, а также стимулирование спроса на российские товары и другое.
Важнейшую роль в насыщении потребительского рынка отводится малому и среднему бизнесу.
Подробнее — в аналитике «Новых известий».