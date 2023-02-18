Кризисные решения: эксперты назвали ключевые проблемы импортозамещения в России

Во-первых, авторы доклада отмечают, что замещение импорта в России ведется уже не менее 15 лет, но системный характер эта политика приобрела только в последние три года. Во-вторых, сейчас промышленный комплекс России зависит от импортных поставок на 39%, что сопоставимо с аналогичными показателями в США и Индии. Сейчас Россия практически полностью обеспечивает отечественной продукцией промышленность стройматериалов, транспортное машиностроение, черную металлургию.