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Posted 18 февраля 14:19

Published 18 февраля 14:19

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Кризисные решения: эксперты назвали ключевые проблемы импортозамещения в России

18 февраля 2023, 14:19
Фото: 1MI
Ученые НИУ ВШЭ предложили меры, ускоряющие процесс импортозамещения — в них планово-административные рычаги должны сочетаться с гибкостью и оперативностью отечественного бизнеса.

НИУ ВШЭ подготовил доклад на тему «Импортозамещение в России: вчера и завтра», в котором исследована постсоветская история оптимизации промышленного импорта и его замещения отечественным производством. Помимо прочего в нем сформулированы рекомендации, как проводить структурную перестройку экономики в контексте актуальной ситуации.

Во-первых, авторы доклада отмечают, что замещение импорта в России ведется уже не менее 15 лет, но системный характер эта политика приобрела только в последние три года. Во-вторых, сейчас промышленный комплекс России зависит от импортных поставок на 39%, что сопоставимо с аналогичными показателями в США и Индии. Сейчас Россия практически полностью обеспечивает отечественной продукцией промышленность стройматериалов, транспортное машиностроение, черную металлургию.

Что касается мер, то эксперты предлагают прямую финансовую поддержку компаний, выделяя приоритетные высокотехнологичные отрасли и сельское хозяйство, ограничение доступа части зарубежной продукции на внутренний рынок, а также стимулирование спроса на российские товары и другое.

Важнейшую роль в насыщении потребительского рынка отводится малому и среднему бизнесу.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Андрей Королев#Новости
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