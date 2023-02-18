Каким знакам зодиака из Башкирии повезет в финансах в эти выходные

Львы, ас ждет немало неожиданностей, однако вы сумеете сохранить спокойствие. В то же время может повести в мелких делах, с ними вы справитесь быстрее, чем ожидали. Это время для приятных знакомств, возможно, ждет личная встречами с теми, о ком вы прежде много слышали. Однако в вопросах финансов стоит быть осторожнее. В это время вы будете склонны к некоторому легкомыслию, поэтому возможны напрасные траты и даже неудачные покупки.