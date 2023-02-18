Глава Башкирии анонсировал открытие уфимского парка Нефтехимиков после реконструкции

Теперь же Радий Хабиров заявляет, что откроют парк в мае этого года. Глава также добавляет, что в парке, по просьбе ветеранов и жителей соседних домов, будет восстановлена состоящая из колонн входная группа. Столбы были сделаны специальной для общественного пространства.