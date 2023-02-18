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Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Глава Башкирии анонсировал открытие уфимского парка Нефтехимиков после реконструкции

18 февраля 2023, 07:57
Фото: Радий Хабиров // Telegram
У входа в парк будут восстановлены колонны.

Глава Башкирии назвал дату открытия парка Нефтехимиков в Уфе после реконструкции за 400 миллионов рублей. Напомним, что на реконструкцию парк был закрыт весной 2022 года и изначально завершить работы власти планировали в ноябре, однако сдать объект в срок не вышло из-за санкций.

Теперь же Радий Хабиров заявляет, что откроют парк в мае этого года. Глава также добавляет, что в парке, по просьбе ветеранов и жителей соседних домов, будет восстановлена состоящая из колонн входная группа. Столбы были сделаны специальной для общественного пространства.

— Парк мы сдадим в конце мая этого года. А потом приступим к восстановлению фонтана напротив ДК и благоустройству соседних скверов, — Радий Хабиров.
Срок сдачи старейшего в Уфе парка Нефтехимиков за 400 млн продлили из-за санкций
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#Элина Сайфранова
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