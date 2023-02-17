Жители Башкирии в 2022 году стали больше выпивать - особенно полюбилась водка

Отметим, что одним из ведущих производителей алкогольной продукции в Башкирии является компания АО «Башспирт». Так, согласно данным сервиса Руспрофайл, за 2021 год выручка компании составила 5,7 миллиарда рублей. За январь–март 2022 года, по данным РБК-Уфа, реализовало продукцию на 4,5 млрд рублей. Также сообщается, что с января по март «Башспирт» реализовал более 1 миллиона декалитров продукции.



