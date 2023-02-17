Жители Башкирии в 2022 году стали больше выпивать - особенно полюбилась водка

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:26
Водка стала самым популярным алкогольным напитком среди жителей Башкирии по итогам 2022 года. Суммарный объем продаж водки в прошлом году составит 47%. На втором месте оказалось вино — 31%. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на данные регионального Минторга.
При этом в министерстве отмечают тенденцию смещения потребления в сторону менее крепкого алкоголя. Так, за последние годы в республике фиксируется рост продаж ликеро-водочных изделий и игристых вин.
Отметим, что одним из ведущих производителей алкогольной продукции в Башкирии является компания АО «Башспирт». Так, согласно данным сервиса Руспрофайл, за 2021 год выручка компании составила 5,7 миллиарда рублей. За январь–март 2022 года, по данным РБК-Уфа, реализовало продукцию на 4,5 млрд рублей. Также сообщается, что с января по март «Башспирт» реализовал более 1 миллиона декалитров продукции.