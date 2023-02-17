Власти Башкирии прокомментировали скандал с домами в Уфе, где месяцами нет газа

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В региональном правительстве состоялось межведомственное совещание по вопросу отключения многоквартирных домов от газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Как отметил премьер-министр республики Андрей Назаров, эта проблема все еще не решена до конца. По словам Назарова, к тому, что дома остались без газоснабжения привел ряд проблем системного характера.
— В этой сфере есть комплекс проблем системного характера. В их числе неэффективное взаимодействие администраций муниципалитетов с управляющими компаниями, недостаточный контроль за состоянием и эксплуатацией дымоходов и вентиляции. Они привели к тому, что некоторые многоквартирные дома остались без газоснабжения. С прошлого года мы занимаемся этой проблемой на уровне правительства. Частично она решена, но чтобы решить ее полностью, необходимы дополнительные меры, — прокомментировал ситуацию Андрей Назаров.
По итогам совещания Андрей Назаров поручил руководителям ведомств определить источники и механизм финансирования для проведения работ по замене дымовых и вентиляционных каналов в проблемных домах и восстановить газоснабжение в максимально короткие сроки.
Напомним, ранее Mkset рассказывал о проблемах с газоснабжением в многоквартирных домах Уфы. Так, к примеру, сейчас без газа остались жители дома по адресу проспект Октября 26/1. Жильцам объяснили, что данная мера была предпринята по соображениям безопасности. Вентиляционные каналы в течение долгого времени не ремонтировались и нередко вообще никак не обслуживались. Вместе с жильцами, ЖЭУ, мэрией и экспертам Mkset разобрался в ситуации.