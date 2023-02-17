Власти Башкирии прокомментировали скандал с домами в Уфе, где месяцами нет газа

Напомним, ранее Mkset рассказывал о проблемах с газоснабжением в многоквартирных домах Уфы. Так, к примеру, сейчас без газа остались жители дома по адресу проспект Октября 26/1. Жильцам объяснили, что данная мера была предпринята по соображениям безопасности. Вентиляционные каналы в течение долгого времени не ремонтировались и нередко вообще никак не обслуживались. Вместе с жильцами, ЖЭУ, мэрией и экспертам Mkset разобрался в ситуации.