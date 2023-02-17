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Posted Сегодня, 19:29

Published Сегодня, 19:29

Modified Сегодня, 19:50

Updated Сегодня, 19:50

В Уфе загорелся склад химпредприятия «Крезол»

17 февраля 2023, 19:29
Фото: МЧС РБ
Пожар тушат 69 человек и 16 единиц техники.

Сегодня, 17 февраля, в Уфе загорелось складское помещение по улице  Путейская. Как сообщают в пресс-службе МЧС РБ, на место оперативно прибыли экстренные службы, привлечено 69 человек и 16 единиц техники.

На данный момент, пожар локализован на площади 200 кв. метров, открытое горение ликвидировано. К счастью, пострадавших в пожаре — нет.

— Для оценки обстановки и проведения замеров ПДК работает лаборатория химико-радиометрического центра ГБУ РБ СОМГЗ Государственного комитета РБ по ЧС, — отметили в МЧС РБ.

Причины пожара устанавливаются.

Отметим, что на Путейской располагается складское помещение химического завода «Крезол». Компания является крупнейшим российским производителем и поставщиком химических реагентов и лабораторного оборудования.

#Элина Сайфранова
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