В Уфе загорелся склад химпредприятия «Крезол»

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
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Сегодня, 17 февраля, в Уфе загорелось складское помещение по улице Путейская. Как сообщают в пресс-службе МЧС РБ, на место оперативно прибыли экстренные службы, привлечено 69 человек и 16 единиц техники.
На данный момент, пожар локализован на площади 200 кв. метров, открытое горение ликвидировано. К счастью, пострадавших в пожаре — нет.
— Для оценки обстановки и проведения замеров ПДК работает лаборатория химико-радиометрического центра ГБУ РБ СОМГЗ Государственного комитета РБ по ЧС, — отметили в МЧС РБ.
Причины пожара устанавливаются.
Отметим, что на Путейской располагается складское помещение химического завода «Крезол». Компания является крупнейшим российским производителем и поставщиком химических реагентов и лабораторного оборудования.