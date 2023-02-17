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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В Уфе продают картину из десятикопеечных монет «от всех неудач»

17 февраля 2023, 11:53
Фото: 1MI
Необычное полотно, по словам продавца, подарит новому владельцу успех и процветание

В Уфе на сайте «Авито» выставили на продажу необычную картину — композиция полностью состоит из монет, а обладателю картины продавец обещает финансовое благополучие и успех во всех делах. Цена вопроса — 18 300 000 рублей.

На картине, как рассказывает продавец, изображена рука Ханумы или так называемая Хамса. Фоновая часть композиции выполнена из монет номиналом десять копеек, сама рука выполнена из монет номиналом в одну копейку, в центре руки глаз в обрамлении из фианитов. Размещать картину, по заверениям продавца, можно как в в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Фото: Авито

По мнению продавца, картина может стать отличным подарком на свадьбу или юбилей. Однако продавец рассматривает и тот вариант, что картина может уйти в чью-нибудь частную коллекцию необычных предметов искусства.

— [Картина] подойдёт всем коллекционерам которые любят вещи в единичных экземплярах, и все кому доставляет такое удовольствие, что больше на данный момент в этом мире и других мирах нет, — пишет продавец.

Обладателю картины, как обещает продавец, она принесет успех и финансовое благополучие, поможет обойти стороной все неудачи и защитит от врагов.

— Картина поможет всем, кто занимается бизнесом и различными финансовыми сделками, они будут проходить гладко и без проблем, обходя все препоны и неудачи, которые могли бы возникнуть на пути совершения сделки, ну и так же от всех врагов и неудач, — говорится в объявлении.

Отметим, что это не первый раз, когда в Уфе на продажу выставляют необычные предметы по стоимости в несколько миллионов рублей. Так, ранее на «Авито» появилось объявление о продаже серег за 50 миллионов рублей. Продавец обещает, что серьги исполнят заветное желание нового обладателя и «оно непременно сбудется».

#Азамат Нухов#Общество
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