В Уфе продают картину из десятикопеечных монет «от всех неудач»

На картине, как рассказывает продавец, изображена рука Ханумы или так называемая Хамса. Фоновая часть композиции выполнена из монет номиналом десять копеек, сама рука выполнена из монет номиналом в одну копейку, в центре руки глаз в обрамлении из фианитов. Размещать картину, по заверениям продавца, можно как в в горизонтальном, так и в вертикальном положении.