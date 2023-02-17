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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Уфе в ближайшее время не появится улица Владимира Жириновского

17 февраля 2023, 10:03
Фото: 1MI
Ранее о переименовании одной из улиц города в честь политика просил председатель фракции ЛДПР в Курултае

На сегодняшний день Экспертной комиссией по наименованию, переименованию адресных элементов города Уфы материалы по присвоению имени бывшего председателя ЛДПР В. В. Жириновского одной из улиц столицы не готовятся. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщили в мэрии Уфы, в настоящее время подготовлены изменения в положение об Экспертной комиссии, предусматривающие учет общественного мнения по вопросам присвоения новых наименований улиц в городе Уфе. В соответствии с утвержденными изменениями предложения о присвоении имен лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан, улицам столицы будут рассматриваться на заседании Экспертной комиссии с учетом общественного мнения.

Отметим, что в ноябре 2022 года председатель фракции ЛДПР в республиканском Госсобрании Вячеслав Рябов вступил с инициативой назвать именем Жириновского улицу в микрорайоне Зеленая роща.

Напомним, Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни 6 апреля 2022 года. Здесь Mkset рассказал, чем запомнился знаменитый политик жителям Башкирии.

 

#Азамат Нухов
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