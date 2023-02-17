В Уфе в ближайшее время не появится улица Владимира Жириновского

Как сообщили в мэрии Уфы, в настоящее время подготовлены изменения в положение об Экспертной комиссии, предусматривающие учет общественного мнения по вопросам присвоения новых наименований улиц в городе Уфе. В соответствии с утвержденными изменениями предложения о присвоении имен лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан, улицам столицы будут рассматриваться на заседании Экспертной комиссии с учетом общественного мнения.