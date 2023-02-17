В Уфе ученик пришел в школу с игрушечным ножом и угрожал зарезать одноклассницу

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу городской администрации, где сообщили, что в настоящее время службы осуществляют проверку, был ли такой случай или нет. Также Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Как сообщили корреспонденту, заявление по данной ситуации от родителей девочки действительно было зарегистрировано ранее.