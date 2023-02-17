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Published Сегодня, 12:00

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Updated Сегодня, 12:02

В Уфе ученик пришел в школу с игрушечным ножом и угрожал зарезать одноклассницу

17 февраля 2023, 12:00
Фото: 1MI
В одной из уфимских школ ученик достал на перемене нож и грозился убить свою одноклассницу

Ранее в одной из уфимских школ между учениками третьего класса произошел конфликт, в результате которого один из учеников грозился расправиться со своей одноклассницей и даже принес в школу нож. Об этом сообщает Ufa1 со ссылкой на родителей девочки.

Как рассказали родители ребенка, сначала мальчик якобы отправил однокласснице голосовое сообщение с угрозами. Он якобы обещал зарезать девочку, а несколько дней спустя действительно пришел в школу с ножом и начал угрожать им однокласснице.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу городской администрации, где сообщили, что в настоящее время службы осуществляют проверку, был ли такой случай или нет. Также Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Как сообщили корреспонденту, заявление по данной ситуации от родителей девочки действительно было зарегистрировано ранее.

Как сообщил Mkset источник, знакомый с ситуацией, подобный инцидент действительно был — правда, со слов собеседника, мальчик действительно принес в школу нож, но тот оказался игрушечным.

Меж тем родители девочки говорят, как сообщает издание, что на фоне перенесенного стресса ребенок отказывается ходить в школу. Сам же виновник инцидента позднее извинился и якобы продолжает посещать занятия как ни в чем не бывало, с чем категорически не согласны родители девочки — они требуют отстранить его от учебы.

Напомним, ранее стало известно, что в республике сформируют рабочую группу по вопросам профилактики и противодействия буллингу среди несовершеннолетних. Как сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев, проблемой травли и буллинга в учебных заведениях занимаются многие организации и министерства. Однако сложность здесь состоит в том, что он действуют разрозненно — без координации. Именно эту функцию будет выполнять рабочая группа.

Также ранее о проблеме травли среди учеников школ высказался депутат Курултая Раиль Асадуллин. Депутат отметил, что происходящее в школах Башкирии «намного страшнее, чем происшествие в Химках (девочка нанесла однокласснице несколько десятков ножевых ранений — прим. ред.)».

В частности, депутат упомянул о ситуации в одной из школ микрорайона Шакша. Там ученики создали групповой чат в мессенджере, где нелицеприятно высказывались о своем однокласснике. Примечательно, что в чат школьники добавили отца мальчика. В школе, по словам депутата, данную ситуацию пытались замолчать, меж тем мальчик в течение нескольких месяцев подвергался травле со стороны враждебно настроенных одноклассников.

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#Азамат Нухов
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