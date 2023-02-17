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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Уфе с 15 марта подорожает проезд на популярном автобусном маршруте

17 февраля 2023, 09:23
Фото: 1MI
Подорожает проезд и по карте «Алга», сообщает мэрия Уфы.

В Уфе с 15 марта проезд на популярном автобусном маршруте подорожает до 35 рублей. В мэрии подчеркивают, изменения коснутся и тех уфимцев, которые оплачивают проезд картой «Алга».

Речь идет о маршруте №258 «Микрорайон „Серебряный ручей“ — Микрорайон „Яркий“ — Уфимский ДОК». Повышение стоимости проезда связано с ростом цен на запчасти, горюче-смазочные материалы, на услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей.

Отметим, что данный маршрут принадлежит частному перевозчику «Автомиг», чьи автобусы не раз попади в ДТП. Так, в январе в центре Уфы автобус с пассажирами в салоне, после столкновения с другим автобусом «НефАЗ», влетел в Особняк Якушевых. 

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#Элина Сайфранова
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