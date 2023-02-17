В Уфе с 15 марта подорожает проезд на популярном автобусном маршруте

Отметим, что данный маршрут принадлежит частному перевозчику «Автомиг», чьи автобусы не раз попади в ДТП. Так, в январе в центре Уфы автобус с пассажирами в салоне, после столкновения с другим автобусом «НефАЗ», влетел в Особняк Якушевых.