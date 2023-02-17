В Уфе с 15 марта подорожает проезд на популярном автобусном маршруте

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Уфе с 15 марта проезд на популярном автобусном маршруте подорожает до 35 рублей. В мэрии подчеркивают, изменения коснутся и тех уфимцев, которые оплачивают проезд картой «Алга».
Речь идет о маршруте №258 «Микрорайон „Серебряный ручей“ — Микрорайон „Яркий“ — Уфимский ДОК». Повышение стоимости проезда связано с ростом цен на запчасти, горюче-смазочные материалы, на услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей.
Отметим, что данный маршрут принадлежит частному перевозчику «Автомиг», чьи автобусы не раз попади в ДТП. Так, в январе в центре Уфы автобус с пассажирами в салоне, после столкновения с другим автобусом «НефАЗ», влетел в Особняк Якушевых.