В Уфе на Восточном выезде началась стройка дорожно-эксплуатационного предприятия

Управлять потоком автомобилей на Восточном выезде будет автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) на основе отечественного ПО. Проезд по новой магистрали из Уфы станет платным. По предварительным расчетам автомобильный трафик на Восточном выезде составит 22 700 автомобилей в сутки.