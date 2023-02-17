В ходе СВО погиб младший сержант Никита Щербинин из Башкирии

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В ходе специальной военной операции погиб младший сержант Никита Щербин из Белокатайского района Башкирии. Как сообщает глава муниципалитета Масхут Минигалин, мужчина являлся командиром расчета гвардейской танковой дивизии и погиб при исполнении служебного долга.
— От имени всех жителей Белокатайского района выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, — добавляет Масхут Минигалин.
О том, когда и где состоится прощание с Никитой Щербиным будет сообщено позже.