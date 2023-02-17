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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

В ходе СВО погиб младший сержант Никита Щербинин из Башкирии

Сегодня, 14:34
Об этом сообщает глава Белокатайского района.

В ходе специальной военной операции погиб младший сержант Никита Щербин из Белокатайского района Башкирии. Как сообщает глава муниципалитета Масхут Минигалин, мужчина являлся командиром расчета гвардейской танковой дивизии и погиб при исполнении служебного долга.

— От имени всех жителей Белокатайского района выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, — добавляет Масхут Минигалин.

О том, когда и где состоится прощание с Никитой Щербиным будет сообщено позже.

Фото: Масхут Минигалин // vk.com
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