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Posted Сегодня, 04:10

Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

В Башкирии на этой неделе может похолодать до -25 градусов

17 февраля 2023, 04:10
Фото: 1MI
Также прогнозируются снегопады

В Башкирии в ближайшие дни ожидается похолодание до -25 градусов Цельсия. Об этом сообщают синоптики «Башгидрометцентра».

Так, сегодня, 17 февраля, температура воздуха составит в светлое время суток составит -4, -9°, местами до -14°. Ветер умеренный, по югу порывистый, направление — восточное, северо-восточное. Также местами может пройти небольшой снег.

В субботу, 18 февраля, температура воздуха ночью -11, -16°, однако при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -20, -25°, днем -6, -11°. Ветер восточной четверти умеренный, возможны небольшие снегопады.

В воскресенье, 19 февраля, температура воздуха ночью -11, -16°, при прояснениях -20, -25°, днем -6, -11°. Ветер восточной четверти умеренный.

#Азамат Нухов#Погода
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