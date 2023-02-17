В Башкирии на этой неделе может похолодать до -25 градусов

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В Башкирии в ближайшие дни ожидается похолодание до -25 градусов Цельсия. Об этом сообщают синоптики «Башгидрометцентра».
Так, сегодня, 17 февраля, температура воздуха составит в светлое время суток составит -4, -9°, местами до -14°. Ветер умеренный, по югу порывистый, направление — восточное, северо-восточное. Также местами может пройти небольшой снег.
В субботу, 18 февраля, температура воздуха ночью -11, -16°, однако при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -20, -25°, днем -6, -11°. Ветер восточной четверти умеренный, возможны небольшие снегопады.
В воскресенье, 19 февраля, температура воздуха ночью -11, -16°, при прояснениях -20, -25°, днем -6, -11°. Ветер восточной четверти умеренный.