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Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

В Башкирии лук за неделю подорожал на 22%

17 февраля 2023, 03:26
Фото: 1MI
Цены выросли также на огурцы и бананы

Башстат публикует данные по динамке цен ряд продовольственных товаров в Башкирии в период за с 6 по 13 февраля. 

Так, в указанный период сильнее всего выросли цены на лук (21,6%), бананы (4,4%), фруктовые детские консервы (4,2%), помидоры (4,1%) и огурцы (3,6%).

Также выросли цены на яйца (2,6%) и мясные детские консервы (1,7%). При этом подешевели черный чай (3,2%), картофель (1,9%) и гречневая крупа (1,6%).

Отметим, что на прошлой неделе в Башкирии огурцы подорожали на 8,4%. Цены на них в магазинах республики могли варьироваться от 130 до почти 700 рублей за килограмм. 

Индекс огурца: за год овощ в Башкирии подорожал в два раза
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#Азамат Нухов#Общество
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