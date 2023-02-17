В Башкирии лук за неделю подорожал на 22%

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Башстат публикует данные по динамке цен ряд продовольственных товаров в Башкирии в период за с 6 по 13 февраля.
Так, в указанный период сильнее всего выросли цены на лук (21,6%), бананы (4,4%), фруктовые детские консервы (4,2%), помидоры (4,1%) и огурцы (3,6%).
Также выросли цены на яйца (2,6%) и мясные детские консервы (1,7%). При этом подешевели черный чай (3,2%), картофель (1,9%) и гречневая крупа (1,6%).
Отметим, что на прошлой неделе в Башкирии огурцы подорожали на 8,4%. Цены на них в магазинах республики могли варьироваться от 130 до почти 700 рублей за килограмм.