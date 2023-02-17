Уфимец обвинил коммунальщиков в том, что они завалили снегом окна его квартиры

Отметим, что это не первый раз, когда жители Уфы жалуются на уборку снега в городе. Так, ранее уфимцы обрушились с критикой на городские власти, по их словам, за улицами города не следят должным образом. Так, один из горожан на фоне некачественной уборки снега сломал ногу на улице Первомайской, о чем рассказал в соцсетях. Примечательно, что в ответ на это руководитель городского Дворца творчества детей и молодежи Адиль Набиуллин посоветовал уфимцу «выбрать оптимальную скорость ходьбы».