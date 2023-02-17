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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Уфимец обвинил коммунальщиков в том, что они завалили снегом окна его квартиры

17 февраля 2023, 09:04
Фото: Арсен Г./ VK.com
После того, как мужчина оставил заявку на карте «Уфа снежная», управляющая компания якобы отчиталась об уборке фотографиями, сделанными в соседнем дворе

С жалобой на недобросовестную работу управляющей компании к городским властям обратился местный житель. Как рассказывает Арсен Г., ему и его семье пришлось столкнуться с произволом со стороны управляющей компании, обслуживающей дом по адресу Менделеева, 116 в Уфе.

По словам мужчины, ранее управляющая компания вывалила весь снег под окнами квартиры так, что там образовались сугробы высотой в человеческий рост. При этом на жалобы компания, с его слов, не реагировала. Тогда уфимец оставил заявку на уборку снега на интерактивной карте «Уфа снежная». После чего управляющая компания якобы приложила фотографию с другого двора и таким образом закрыла заявку на уборку снега.

Фото: Арсен Г./ VK.com

Мужчина недоумевает, кто в данном случае несет ответственность за произошедшее, и просит власти разобраться в ситуации. На обращение Арсена Г., отреагировал представитель администрации Кировского района Уфы.

— По вопросу вывоза снега вдоль дома по адресу ул. Менделеева, 116 ваше сообщение направили и в управляющую компанию и в коммунальный отдел администрации. Вам по итогу ответим в срок до 21 февраля, — сообщили уфимцу в районной администрации.

Отметим, что это не первый раз, когда жители Уфы жалуются на уборку снега в городе. Так, ранее уфимцы обрушились с критикой на городские власти, по их словам, за улицами города не следят должным образом. Так, один из горожан на фоне некачественной уборки снега сломал ногу на улице Первомайской, о чем рассказал в соцсетях. Примечательно, что в ответ на это руководитель городского Дворца творчества детей и молодежи Адиль Набиуллин посоветовал уфимцу «выбрать оптимальную скорость ходьбы».

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#Азамат Нухов#Город
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