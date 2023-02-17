Уфимец обвинил коммунальщиков в том, что они завалили снегом окна его квартиры

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
С жалобой на недобросовестную работу управляющей компании к городским властям обратился местный житель. Как рассказывает Арсен Г., ему и его семье пришлось столкнуться с произволом со стороны управляющей компании, обслуживающей дом по адресу Менделеева, 116 в Уфе.
По словам мужчины, ранее управляющая компания вывалила весь снег под окнами квартиры так, что там образовались сугробы высотой в человеческий рост. При этом на жалобы компания, с его слов, не реагировала. Тогда уфимец оставил заявку на уборку снега на интерактивной карте «Уфа снежная». После чего управляющая компания якобы приложила фотографию с другого двора и таким образом закрыла заявку на уборку снега.
Мужчина недоумевает, кто в данном случае несет ответственность за произошедшее, и просит власти разобраться в ситуации. На обращение Арсена Г., отреагировал представитель администрации Кировского района Уфы.
— По вопросу вывоза снега вдоль дома по адресу ул. Менделеева, 116 ваше сообщение направили и в управляющую компанию и в коммунальный отдел администрации. Вам по итогу ответим в срок до 21 февраля, — сообщили уфимцу в районной администрации.
Отметим, что это не первый раз, когда жители Уфы жалуются на уборку снега в городе. Так, ранее уфимцы обрушились с критикой на городские власти, по их словам, за улицами города не следят должным образом. Так, один из горожан на фоне некачественной уборки снега сломал ногу на улице Первомайской, о чем рассказал в соцсетях. Примечательно, что в ответ на это руководитель городского Дворца творчества детей и молодежи Адиль Набиуллин посоветовал уфимцу «выбрать оптимальную скорость ходьбы».