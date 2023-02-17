РЭО: Участники отрасли обязаны вносить данные о ТКО в спецсистему учета с 1 сентября

Регионы станут высылать данные об источниках образования мусора и местах его накопления. Субъекты будут сообщать об осуществлении раздельного накопления, об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения мусора, о балансах количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения мусора, о схеме потоков, нормативах накопления и об измерениях количества мусора. Учреждения исполнительной власти в регионах, местные операторы, операторы объектов обращения с ТКО и РЭО станут передавать информацию по своей части.