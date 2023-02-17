«Принижают достоинство»: жена участника СВО из Уфы пожаловалась на отношение к семье

Уфимка Эльвина М. обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову и рассказала о ситуации, в которую попала. По словам женщины, её ребенок с первого декабря 2022 года получает молочную кухню в соответствии с мерами поддержки семей участников СВО. Со слов уфимки, накануне, 16 февраля, на молочной кухне по адресу Короленко, 7а в Уфе ей вместо сухой молочной смеси, рекомендованной ребенку педиатром, выдали смесь другой фирмы, на которую у ребенка аллергия, что подтверждается, со слов молодой мамы, записью врача в амбулаторной карте ребенка.