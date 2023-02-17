«Принижают достоинство»: жена участника СВО из Уфы пожаловалась на отношение к семье

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Уфимка Эльвина М. обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову и рассказала о ситуации, в которую попала. По словам женщины, её ребенок с первого декабря 2022 года получает молочную кухню в соответствии с мерами поддержки семей участников СВО. Со слов уфимки, накануне, 16 февраля, на молочной кухне по адресу Короленко, 7а в Уфе ей вместо сухой молочной смеси, рекомендованной ребенку педиатром, выдали смесь другой фирмы, на которую у ребенка аллергия, что подтверждается, со слов молодой мамы, записью врача в амбулаторной карте ребенка.
Мать ребенка, с ее слов, поинтересовалась у работников кухни, с чем связана такая замена смеси без согласования с врачом, однако внятного ответа ей получить не удалось.
Со слов женщины, на молочной кухне ей выдали молоко, при этом якобы попросили расписаться о выданных ей вместе с молоком двух йогуртах. Женщина возмутилась, что ей пришлось столкнуться с пренебрежительным отношением со стороны сотрудников кухни.
— Прошу провести служебную проверку в отношении сотрудника на соблюдение этических норм, пренебрежительное отношение и слова: «Вам и так всё бесплатно дали, берите» и выталкивании за дверь. <…> Своими действиями сотрудники молочной кухни принижают достоинство семей военнослужащих, — написала женщина в соцсетях Хабирова.
Напомним, согласно данным, озвученным главой регионального Минфина Лирой Игтисламовой, на поддержку семей участников СВО предусмотрели 1,5 млрд рублей в 2023 году. В республиканском бюджете на 2023 год на эти цели всего предусмотрено 1,5 млрд рублей. Наибольшее число мер поддержки идут по линии системы образования. Так, в на освобождение семей участников СВО от платы за детский сад выделено 96 млн рублей. В настоящее время 2806 детей бесплатно посещают дошкольные образовательные учреждения. Подробнее о предусмотренных в республике мерах поддержки Mkset рассказывал здесь.