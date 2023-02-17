Поток туристов на горнолыжный курорт «Манжерок» за зимний сезон вырос на 80%

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Согласно прогнозам, по итогам сезона курорт посетят около 180 тысяч туристов.
Всесезонный курортный комплекс “Манжерок” расположен на территории Республики Алтай. Он находится на расстоянии всего 30 километров от горно-алтайского аэропорта и расположен на высоте 380 метров над уровнем моря близ горы Малая Синюха. «Манжерок» получил статус курорта в 2010 году, когда здесь была запущена в эксплуатацию первая канатная дорога и открыты три гостиничных корпуса. Начиная с 2012 года Сбербанк начал курировать этот перспективный курортный комплекс. Об этом пишет kp.ru.
“Манжерок” интересен не только любителям горных лыж и сноуборда, но и профессиональным спортсменам. Рост его популярности обусловлен развивающейся инфраструктурой — в течение нескольких последних лет здесь было возведено три канатные дороги, 22 километра современных трасс и подключена система оснежения. Такие условия обеспечивают возможность проведения соревнований всероссийского и международного уровней.
Летом курорт посещают как поклонники экстремальных видов спорта, так и велотуристы и любители пеших прогулок по живописным местам. В течение прошлого года загрузка отелей комплекса составляла в среднем 70%. В этом году в конце сентября на территории курорта «Манжерок» будет проведен III Алтайский экофорум «Эко-Алтай. Нить природы». Помимо российских специалистов, организаторы ожидают гостей из Вьетнама, Индии и Монголии.
Курорт занимается активным продвижением социальных проектов. Программа «Манжерок – детям», запущенная в 2019 году, обеспечила возможность возведения в селе Манжерок многофункциональной спортплощадки и модульного школьного здания для занятий по технологии. На льготных условиях ребята проходят обучение лыжному спорту, катанию на скейтбордах и роликах. В минувшем году программу признали лучшим социальным проектом.
Кроме того, всесезонный курорт Сбербанка получил национальную премию «Горы России», став лауреатом сразу в двух номинациях — «Инвестиционный проект года» и «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха». В сезоне 2019-2020 годов «Манжерок» также возглавил список курортов страны в категории “Лучший курорт России для семейного горнолыжного отдыха” по версии Ростуризма. Среди последних побед — звания «Лучший курорт для обучения катанию», «Самый посещаемый курорт в СФО», «Лучший инвестиционный проект», а также «Лучший архитектурный проект» по версии Ski Business Awards.
В апреле 2023 года планируется открытие пятизвездочного гостиничного комплекса на 304 номера. В отеле расположатся конференц-центр из десяти залов, досуговый центр для посетителей с детьми, а также спа-комплекс с пятью бассейнами, 10 термальными зонами, банями, саунами и массажными кабинетами.
На втором и третьем этапах развития курорта на горе Малая Синюха планируют построить панорамный ресторан на высоте 1020 метров; новые канатные дороги и горнолыжные трассы. Модернизированный курорт «Манжерок» станет крупнейшим и самым современным российским курортом, общая протяженность трасс которого достигнет 67 километров.