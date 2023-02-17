Поток туристов на горнолыжный курорт «Манжерок» за зимний сезон вырос на 80%

Всесезонный курортный комплекс “Манжерок” расположен на территории Республики Алтай. Он находится на расстоянии всего 30 километров от горно-алтайского аэропорта и расположен на высоте 380 метров над уровнем моря близ горы Малая Синюха. «Манжерок» получил статус курорта в 2010 году, когда здесь была запущена в эксплуатацию первая канатная дорога и открыты три гостиничных корпуса. Начиная с 2012 года Сбербанк начал курировать этот перспективный курортный комплекс. Об этом пишет kp.ru.