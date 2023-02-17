На участие в Югорском лыжном марафоне поступило более 1000 заявок

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
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Updated Сегодня, 09:33
Прошлогоднее мероприятие собрало такое количество участников за три недели регистрации. Призовой фонд гонок в 2023 году составил 2,3 миллиона рублей.
Лыжники и лыжницы будут соревноваться отдельно. В первый день соревнований участник и участница, которые финишируют первыми, получат денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Финишировавшие вторыми – по 100 тысяч рублей, а третьими – по 50 тысяч рублей. На следующий день в гонках на 50 км свободным стилем денежные призы распределятся следующим образом: за 1-е место – по 400 тысяч рублей, за 2-е – по 200 тысяч рублей, за 3-е – по 100 тысяч рублей, передают muksun.fm.
Еще 300 тысяч рублей, выделенные банком «Открытие», распределят между участниками обоих дней, вышедшими на дистанцию 50 километров и занявшими с 4-го по 10-е места. Их поощрят призами от 5 до 25 тысяч рублей.
Россияне из 164 городов 31 региона уже зарегистрировались на юбилейный Югорский марафон. Также в соревнованиях изъявили желание принять участие спортсмены из Казахстана. Возраст – от 1 года до 78 лет. Заявок от мужчин поступило в два раза больше, чем от женщин.
Отмечается, что 367 заявок поступило на участие в гонках свободным стилем на дистанции 50 километров, 357 лыжников желают пройти дистанцию в 5 километров, а 246 спортсменов – дистанцию 25 километров. На участие в классическом марафоне зарегистрировались 75 человек.
Зарегистрироваться на участие в Югорском лыжном марафоне – 2023 можно на сайте мероприятия ugraloppet.ru. Заявки будут приниматься до 6 апреля. Для участников с ранней регистрацией сумма регистрационных сборов снижена. Соревнования будут проходить в Ханты-Мансийске, в пойме реки Горной, 7 и 8 апреля. Информационным партнером мероприятия в этом году является медиахолдинг 1MI.