На участие в Югорском лыжном марафоне поступило более 1000 заявок

Лыжники и лыжницы будут соревноваться отдельно. В первый день соревнований участник и участница, которые финишируют первыми, получат денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Финишировавшие вторыми – по 100 тысяч рублей, а третьими – по 50 тысяч рублей. На следующий день в гонках на 50 км свободным стилем денежные призы распределятся следующим образом: за 1-е место – по 400 тысяч рублей, за 2-е – по 200 тысяч рублей, за 3-е – по 100 тысяч рублей, передают muksun.fm.