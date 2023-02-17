Говно и палки: что думают уфимцы о новом дизайне объектов в городе от студии Лебедева

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 05:02
Студия Артемия Лебедева представила дизайн пяти городских объектов: экстерьер киоска, обычный и ярмарочный павильон, автомастерская и терраса. Подчеркивается, что нейтральная цветовая гамма позволит легко интегрировать объекты как в историческую среду города, так и в современную застройку.
Кроме того, в качестве основы стилеобразующих декоративных элементов были использованы детали башкирской культуры. Нейтральная цветовая гамма, по мнению дизайнеров, позволит легко интегрировать объекты как в историческую среду города, так и в современную застройку. Однако жители республики дизайнерские решения не оценили и назвали «полной безвкусицей».
— Нет стиля. Нет ни одного элемента современности. Отсылка к пятидесятым. Дерево почернеет со временем. Нет желания подойти ближе. Полная безвкусица, — считает уфимец.
В частности, горожане сравнили объекты с трущобами, а саму Уфу с кладбищем. Столько неожиданную аналогию пользователь сети провел из-за выбранных студией цветовой гаммы.
— Примитив, Уфу превращают в кладбище, уфимский Кремль чего стоит, как могильный памятник, что за сочетание всего с черным, все высотки как могильные памятники, — заявляет пользователь под ником Ветер.
Другой уфимец и вовсе заявляет, что каждый год — шаг назад, современность и технологии, по его словам, пытаются перечеркнуть «говном и палками». Он полагает, что в скором времени в городе вместо домов появятся юрты.
— Деревянные туалеты — достойное обрамление города, — пишет Станислав.
— А что у них с мозгами, если Артемка [Артемий Лебедев] и шесть! архитекторов такое разработали? — задается вопросом другой пользователь.
Обратили горожане внимание и на стоимость изготовления дизайна пяти городских объектов. Так, Гузель П. просит власти выделить деньги на квартиры сиротам, на новые дороги и на лыжи для школьников. Сам проект женщина назвала «деревянной фигней».
— Да уж, старикам-Ветеранам-инвалидам, лежачим 96-летним присылают квитанции за капремонт, не хватает умственных способностей или желания решить вопрос. А миллионы на показуху легко выделяются, — присоединяется к мнению женщины и другой пользователь.
Однако не все столько категорично отреагировали на новый дизайн. В частности, Василий Д. считает. что все «выглядит супер», но пока сомневается, как объекты будут смотреться на практике.
— Ну дизайн как дизайн, Тёма, спасибо, — поблагодарил за работу Андрей Я.
Напомним, что Артемий Лебедев приезжал в Уфу летом прошлого года на и вместе с мэром Ратмиром Мавлиевым посетил Арт-квадрат. Своими впечатлениями о городе дизайнер также поделился в своем блоге.
Стоит также отметить, что в далеком 2015 году дизайнер обвинил мэрию Уфы в плагиате. Совпадения Лебедев обнаружил в дизайн-кодах Уфы и Москвы и заявил, что «мэрия Уфы ворует щедро, смело, беззастенчиво и много».
К слову, дизайн-код для башкирской столице будет разработан за восемь миллионов рублей компанией «Ленгипрогор» из Санкт-Петербурга. Между тем, начальная стоимость закупки составляла 19,7 миллиона рублей. Компания должна будет разработать концепцию внешнего облика улиц Октябрьской революции, Советской и Ленина.